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Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента - 21.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,09% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:10+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,09% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,72%, до 851,24 пункта, долларовый РТС – на 1,54%, до 803,7 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, ртс, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, РТС, индекс РТС
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09%, , до 2568,6 пункта
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,09% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,72%, до 851,24 пункта, долларовый РТС – на 1,54%, до 803,7 пункта.
Юань завершил торги на Мосбирже ростом