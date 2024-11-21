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Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента - 21.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,09 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,09% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 21.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,09% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,72%, до 851,24 пункта, долларовый РТС – на 1,54%, до 803,7 пункта.

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