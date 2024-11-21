https://1prime.ru/20241121/rynok-853003143.html

Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 21.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов четверга более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:34+0300

2024-11-21T19:34+0300

2024-11-21T19:34+0300

экономика

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов четверга более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,09%, до 2 568,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,72%, до 851,24 пункта, долларовый РТС – на 1,54%, до 803,7 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожает на 1,61%, до 73,98 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня предпринимал попытки отскока, однако продавцы не отпустили инициативу. К геополитической напряженности добавились вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции, показавшие ускорение роста цен вторую неделю подряд. Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. Снижение акций сдерживалось слабостью рубля и ростом цен на нефть и другие сырьевые товары", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Настроения на внешних рынках в целом сложились нейтральными, общее давление оказывает рост геополитической напряженности в мире, отметил эксперт. В четверг, 21 ноября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом плюсе, снова - уже "по традиции" последних нескольких сессий - во второй половине дня потерял импульсы к росту и к концу дня снизился, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Вышедшие накануне вечером данные Росстата, зафиксировавшего ускорение недельной инфляции, вкупе с очень напряженным геополитическим фоном, надавили на котировки российских акций. Негативные корпоративные новости от нескольких эмитентов только усугубили развитие "медвежьего" тренда на рынке", - рассказала она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Магнита" (+1,27%), ОГК-2 (+0,79%), Фосагро (+0,41%), "Лукойла" (+0,34%), ТГК-1 (+0,33%) и "Роснефти" (+0,26%). В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-16,43%), префы "Транснефти" (-7,6%), обыкновенные акции "М.Видео" (-6,11%), ММК (-5,91%), расписки Ozon (-4,77%), ВК (-4,23%). ПРОГНОЗЫ "В конце недели покупательская активность может быть невысокой. Вместе с тем, уровень 2550 пунктов по индексу Мосбиржи представляется надежной зоной поддержки. Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 ноября – 2550-2650 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2500-2600 пунктов.

https://1prime.ru/20241121/kurs-853002972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций