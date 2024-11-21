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Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт
Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт - 21.11.2024, ПРАЙМ
Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт
Простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:03+0300
2024-11-21T13:03+0300
2024-11-21T13:03+0300
airbus
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, а парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ. "Мы знали об этой ситуации прежде, и существенного негативного влияния это не окажет на транспортную мобильность", - сказал Старовойт в кулуарах Транспортного форума, отвечая на вопрос журналистов, скажется ли как-то негативно на авиаперевозках простаивание больше половины парка Airbus neo в России.
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airbus, роман старовойт, россия, авиаперевозки
Airbus, Роман Старовойт, РОССИЯ, авиаперевозки
Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт
Старовойт: простаивание половины парка Airbus neo в РФ не отразится на авиаперевозках
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, а парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ.
"Мы знали об этой ситуации прежде, и существенного негативного влияния это не окажет на транспортную мобильность", - сказал Старовойт в кулуарах Транспортного форума, отвечая на вопрос журналистов, скажется ли как-то негативно на авиаперевозках простаивание больше половины парка Airbus neo в России.
"Ъ": в России остановили полеты половины всех самолетов Airbus neo