https://1prime.ru/20241121/samolet-852987607.html

Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт

Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт - 21.11.2024, ПРАЙМ

Простаивание Airbus neo не отразится на авиаперевозках, заявил Старовойт

Простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:03+0300

2024-11-21T13:03+0300

2024-11-21T13:03+0300

airbus

роман старовойт

россия

авиаперевозки

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Простаивание половины парка самолетов Airbus neo в России не отразится негативно на авиаперевозках, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, а парк A320/А321neo в настоящее время составляет примерно 10% всего иностранного магистрального флота в РФ. "Мы знали об этой ситуации прежде, и существенного негативного влияния это не окажет на транспортную мобильность", - сказал Старовойт в кулуарах Транспортного форума, отвечая на вопрос журналистов, скажется ли как-то негативно на авиаперевозках простаивание больше половины парка Airbus neo в России.

https://1prime.ru/20241121/samolety-852977806.html

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airbus, роман старовойт, россия, авиаперевозки