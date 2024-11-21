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"Ъ": в России остановили полеты половины всех самолетов Airbus neo

"Ъ": в России остановили полеты половины всех самолетов Airbus neo - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Ъ": в России остановили полеты половины всех самолетов Airbus neo

Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:23+0300

2024-11-21T08:23+0300

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авиаперевозки

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Каждый второй самолет Airbus neo в России перестал летать по техническим причинам, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на свои данные и информацию источников. "По данным "Ъ", авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона", - пишет газета, предупреждая, что до 20 бортов могут не вернуться в эксплуатацию.Так, в издании отметили, что самолеты такого типа оснащены прогрессивными, но проблемными моторами, которые практически невозможно починить из-за сложности конструкции, а также проблематично завезти в Россию из-за ограничений и дефицита запчастей на рынке.Авторы предупредили - уже с 2026 года возможен масштабный вывод самолетов семейства из эксплуатации.Наиболее тяжелая ситуация, уточняет издание, у авиакомпании S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. При этом, добавили авторы, судна составляют более трети всего имеющегося у авиаперевозчика парка. Все самолеты оснащены двигателями Pratt & Whitney (P&W, США).Помимо парка S7, в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo.

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airbus, полеты, авиаперевозки, россия