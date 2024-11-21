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В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу
В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу - 21.11.2024, ПРАЙМ
В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу
Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T19:47+0300
2024-11-21T19:47+0300
экономика
россия
банки
дом.рф
санкции против рф
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ". "Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
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россия, банки, дом.рф, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Банки, Дом.РФ, санкции против РФ
19:47 21.11.2024
 
В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу

"Дом.РФ" : включение банка в санкционный список США не влияет на его работу

© Unsplash/Tim MossholderЗдание Капитолия, Вашингтон, США
Здание Капитолия, Вашингтон, США
© Unsplash/Tim Mossholder
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ".
"Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".
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19:37
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиДом.РФсанкции против РФ
 
 
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