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В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу

В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу - 21.11.2024, ПРАЙМ

В банке "Дом.РФ" заявили, что введение санкций США не влияет на его работу

Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T19:47+0300

2024-11-21T19:47+0300

2024-11-21T19:47+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Включение банка "Дом.РФ" в санкционный список США не влияет на работу банка внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, под них в том числе попал банк "Дом.РФ". "Для наших клиентов это не несёт никаких изменений - санкции США не влияют на работу банка внутри России. Мы продолжаем работать в полном объёме с учётом уже существующих ограничений. Наш банк сохраняет стабильность и надёжность, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении банка "Дом.РФ".

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россия, банки, дом.рф, санкции против рф