Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241121/sberbank-852974766.html
В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей
В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей
Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, объединяя традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, превращая процесс обмана в... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:54+0300
2024-11-21T06:54+0300
технологии
финансы
банки
москва
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852974766.jpg?1732161241
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, объединяя традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, превращая процесс обмана в "кибермистификацию", в этом и заключается сила аферистов, заявил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию", когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы - это мессенджеры, дипфейки и так далее", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте". "Такое объединение традиционных методов манипулирования людьми с современными технологиями и является вызовом. Мы должны быть быстрее преступников и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты", - добавил Велигодский. В ряде случаев дипфейки (использование фальшивых изображений и голоса) применяются злоумышленниками при реализации обычных сценариев для того, чтобы войти в доверие к жертве, и Сбербанк активно борется с такими схемами, отметил представитель кредитной организации. "У Сбербанка есть эффективная технология выявления дипфейков. Кроме того, антифрод-система "Сбера" сегодня объединяет более 30 партнеров по онлайн-обмену рисковыми индикаторами по нашим клиентам и автоматически выявляет и приостанавливает мошеннические операции, в том числе она эффективно выявляет операции, совершаемые под влиянием злоумышленников, вне зависимости от того использовались дипфейки при их реализации или нет", - сообщил Велигодский. Он также отметил важность совершенствования методов развития киберграмотности у россиян и подчеркнул, что "холодное" донесение информации уже не работает - необходимо выработать новые подходы к клиентам, чтобы обезопасить их от воздействия мошенников.  
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, москва, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, Сбербанк
06:54 21.11.2024
 
В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей

Велигодский: мошенники используют гибридный способ воздействия на людей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, объединяя традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, превращая процесс обмана в "кибермистификацию", в этом и заключается сила аферистов, заявил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
"Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию", когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы - это мессенджеры, дипфейки и так далее", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте".
"Такое объединение традиционных методов манипулирования людьми с современными технологиями и является вызовом. Мы должны быть быстрее преступников и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты", - добавил Велигодский.
В ряде случаев дипфейки (использование фальшивых изображений и голоса) применяются злоумышленниками при реализации обычных сценариев для того, чтобы войти в доверие к жертве, и Сбербанк активно борется с такими схемами, отметил представитель кредитной организации.
"У Сбербанка есть эффективная технология выявления дипфейков. Кроме того, антифрод-система "Сбера" сегодня объединяет более 30 партнеров по онлайн-обмену рисковыми индикаторами по нашим клиентам и автоматически выявляет и приостанавливает мошеннические операции, в том числе она эффективно выявляет операции, совершаемые под влиянием злоумышленников, вне зависимости от того использовались дипфейки при их реализации или нет", - сообщил Велигодский.
Он также отметил важность совершенствования методов развития киберграмотности у россиян и подчеркнул, что "холодное" донесение информации уже не работает - необходимо выработать новые подходы к клиентам, чтобы обезопасить их от воздействия мошенников.
 
 
ТехнологииФинансыБанкиМОСКВАСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала