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В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей

В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке назвали гибридный способ воздействия на людей

Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, объединяя традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, превращая процесс обмана в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T06:54+0300

2024-11-21T06:54+0300

2024-11-21T06:54+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мошенники используют гибридный способ воздействия на людей, объединяя традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями, превращая процесс обмана в "кибермистификацию", в этом и заключается сила аферистов, заявил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Сила мошенников в том, что они первыми полностью овладевают сознанием жертвы, входят в полное доверие, используя методы социальной инженерии. Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию", когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы - это мессенджеры, дипфейки и так далее", - сказал он в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте". "Такое объединение традиционных методов манипулирования людьми с современными технологиями и является вызовом. Мы должны быть быстрее преступников и опережать их в коммуникациях и в технологиях защиты", - добавил Велигодский. В ряде случаев дипфейки (использование фальшивых изображений и голоса) применяются злоумышленниками при реализации обычных сценариев для того, чтобы войти в доверие к жертве, и Сбербанк активно борется с такими схемами, отметил представитель кредитной организации. "У Сбербанка есть эффективная технология выявления дипфейков. Кроме того, антифрод-система "Сбера" сегодня объединяет более 30 партнеров по онлайн-обмену рисковыми индикаторами по нашим клиентам и автоматически выявляет и приостанавливает мошеннические операции, в том числе она эффективно выявляет операции, совершаемые под влиянием злоумышленников, вне зависимости от того использовались дипфейки при их реализации или нет", - сообщил Велигодский. Он также отметил важность совершенствования методов развития киберграмотности у россиян и подчеркнул, что "холодное" донесение информации уже не работает - необходимо выработать новые подходы к клиентам, чтобы обезопасить их от воздействия мошенников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, москва, сбербанк