https://1prime.ru/20241121/skorobogatova-852996678.html

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост - 21.11.2024, ПРАЙМ

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ с 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:02+0300

2024-11-21T17:02+0300

2024-11-21T17:16+0300

банк россии

россия

ольга скоробогатова

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ с 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора."Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России."Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.Регулятор также сообщил, что директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря назначена заместителем председателя ЦБ."Директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря 2024 года назначена заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.В этой должности она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента.

https://1prime.ru/20241026/nabiullina-852447632.html

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россия, ольга скоробогатова