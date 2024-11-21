https://1prime.ru/20241121/skorobogatova-852996678.html
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост - 21.11.2024, ПРАЙМ
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ с 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:02+0300
2024-11-21T17:02+0300
2024-11-21T17:16+0300
банк россии
россия
ольга скоробогатова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852997249_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4be6e2522673a033fe277afab643606a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ с 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора."Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России."Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.Регулятор также сообщил, что директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря назначена заместителем председателя ЦБ."Директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря 2024 года назначена заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.В этой должности она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента.
https://1prime.ru/20241026/nabiullina-852447632.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852997249_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_c31550f7b8ba6ba3125f6a38e2d4e888.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга скоробогатова
Банк России, РОССИЯ, Ольга Скоробогатова
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост
Первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова покинет свой пост со 2 декабря
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает ЦБ с 2 декабря, приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, говорится в сообщении регулятора.
"Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России. Она покидает свой пост со 2 декабря 2024 года", - говорится в материалах.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Скоробогатова - один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России.
"Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха", - отметила Набиуллина, слова которой приводятся в сообщении.
Регулятор также сообщил, что директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря назначена заместителем председателя ЦБ.
"Директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова с 2 декабря 2024 года назначена заместителем председателя Банка России", - говорится в сообщении.
В этой должности она будет курировать работу департамента информационных технологий, департамента финансовых технологий, а также операционного департамента.
Президент Сербии назвал Набиуллину гением