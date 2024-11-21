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"АГД Даймондс" выплатит ВТБ около 89,1 миллиарда рублей до конца 2033 года

"АГД Даймондс" выплатит ВТБ около 89,1 миллиарда рублей до конца 2033 года - 21.11.2024, ПРАЙМ

"АГД Даймондс" выплатит ВТБ около 89,1 миллиарда рублей до конца 2033 года

Арбитражный суд Москвы в связи с утверждением мирового соглашения прекратил производство по делу о банкротстве компании ООО "Открытие промышленные инвестиции"... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:51+0300

2024-11-21T17:51+0300

2024-11-21T17:52+0300

втб

агд даймондс

суд

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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в связи с утверждением мирового соглашения прекратил производство по делу о банкротстве компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), владеющей архангельским алмазодобывающим предприятием "АГД Даймондс", следует из опубликованного в четверг определения суда. По условиям мирового соглашения с кредиторами должник ОПИ и солидарный должник "АГД Даймондс" обязались выплатить своему основному кредитору банку ВТБ около 52,7 миллиарда рублей до конца 2029 года. Первые 2 миллиарда рублей они должны перевести банку в течение месяца с даты утверждение мировой, последний платеж в размере около 5,7 миллиарда рублей должны сделать до 31 декабря 2029 года. В случае исполнения этого обязательства ВТБ простит должникам задолженность по процентам в размере около 12,4 миллиарда рублей. После выплаты совместно ОПИ и "АГД Даймондс" около 52,7 миллиарда рублей банку ВТБ должник ОПИ должен будет погасить задолженность перед двумя другими кредиторами – самим "АГД Даймондс" (около 8,8 миллиарда рублей) и ООО "Адагран" (около 2 миллионов), а после этого выплатить еще одну часть долга ВТБ – в размере более 36,4 миллиарда рублей. Для исполнения этих обязательств должнику представляется отсрочка до 31 декабря 2033 года. В определении суда говорится, что всего у ОПИ три кредитора. Общие денежные обязательства ОПИ перед ними превышают 121,3 миллиарда рублей. Часть этих обязательств, представляющих в основном проценты, начисленные в ходе банкротства, кредиторы решили простить при исполнении условий мирового соглашения. Отдельным пунктом стороны договорились, что в случае получения ВТБ разрешения на принятие в качестве отступного необработанных природных алмазов банк и должники могут отдельно договориться о погашении денежных обязательств алмазами. "АГД Даймондс" (прежнее название – АО "Архангельскгеолдобыча"), 100%-ная "дочка" ОПИ, занимается разработкой алмазного месторождения имени Владимира Гриба в Архангельской области. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2021 года по заявлению ВТБ признал ОПИ, которая на тот момент принадлежала "Открытие Холдингу", банкротом. Сейчас единственным собственником ОПИ в ЕГРЮЛ указано ООО "Инвест-система". Все 100% долей ОПИ находятся в залоге у ВТБ.

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втб, агд даймондс, суд