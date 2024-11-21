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"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением
"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением
В Соединенных Штатах в скором времени не останется психов у власти, желающий вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:19+0300
2024-11-21T09:21+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в скором времени не останется психов у власти, желающий вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла"."Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет", — заметил он.Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была подтверждена основными СМИ, такими как Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Проголосовавшие коллегии выборщиков должны подтвердить результаты выборов 6 января, и инаугурация нового президента запланирована на 20 января.
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сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
09:19 21.11.2024 (обновлено: 09:21 21.11.2024)
 
"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением

Актер Сорбо: в США скоро не будет психов у власти, желающих войны с Россией

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в скором времени не останется психов у власти, желающий вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла".
"Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет", — заметил он.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была подтверждена основными СМИ, такими как Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Проголосовавшие коллегии выборщиков должны подтвердить результаты выборов 6 января, и инаугурация нового президента запланирована на 20 января.
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