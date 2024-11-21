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"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением

"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением

В Соединенных Штатах в скором времени не останется психов у власти, желающий вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:19+0300

2024-11-21T09:19+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах в скором времени не останется психов у власти, желающий вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом в социальной сети Х сообщил американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла"."Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет", — заметил он.Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была подтверждена основными СМИ, такими как Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Проголосовавшие коллегии выборщиков должны подтвердить результаты выборов 6 января, и инаугурация нового президента запланирована на 20 января.

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