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ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов

ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов - 21.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов

Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. | 21.11.2024, ПРАЙМ

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АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. "Принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении по итогам заседания. Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.

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турция, цб турции, ставка, центральные банки