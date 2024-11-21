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ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов - 21.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов - 21.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов
Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:12+0300
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экономика
турция
цб турции
ставка
центральные банки
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АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. "Принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении по итогам заседания. Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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турция, цб турции, ставка, центральные банки
Экономика, ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, ставка, центральные банки
14:12 21.11.2024
 
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов

ЦБ Турции восьмой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора.
"Принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении по итогам заседания.
Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%.
Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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ЭкономикаТУРЦИЯЦБ Турцииставкацентральные банки
 
 
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