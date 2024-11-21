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ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов - 21.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов
Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:12+0300
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АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора. "Принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении по итогам заседания. Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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турция, цб турции, ставка, центральные банки
Экономика, ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, ставка, центральные банки
ЦБ Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50 процентов
ЦБ Турции восьмой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов
АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%, следует из заявления регулятора.
"Принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении по итогам заседания.
Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%.
Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
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