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СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки

СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки - 21.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки

Центральный банк Турции придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:36+0300

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2024-11-21T16:37+0300

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АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ключевой ставки на 2025 год либо понизить ставку в декабре, но не более чем на 250 базисных пунктов, пишет в четверг газета Turkiye. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Регулятор сохраняет ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%. "Для снижения ставки необходимо значительное снижение инфляции. Ожидается, что данные по инфляции за ноябрь и декабрь будут эффективными для снижения процентной ставки. Хотя Центральный банк приоткрыл дверь для снижения ставки в декабре, он придерживается осторожного подхода. Даже если снижение процентной ставки произойдет в следующем месяце, оно, скорее всего, не превысит 250 базисных пунктов. Существует также вероятность того, что снижение процентной ставки будет отложено до 2025 года", - пишет издание. Согласно прогнозам аналитиков на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.

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