https://1prime.ru/20241121/stavka-852995488.html
СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки
СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки
Центральный банк Турции придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:36+0300
2024-11-21T16:36+0300
2024-11-21T16:37+0300
экономика
турция
цб турции
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ключевой ставки на 2025 год либо понизить ставку в декабре, но не более чем на 250 базисных пунктов, пишет в четверг газета Turkiye. Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Регулятор сохраняет ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%. "Для снижения ставки необходимо значительное снижение инфляции. Ожидается, что данные по инфляции за ноябрь и декабрь будут эффективными для снижения процентной ставки. Хотя Центральный банк приоткрыл дверь для снижения ставки в декабре, он придерживается осторожного подхода. Даже если снижение процентной ставки произойдет в следующем месяце, оно, скорее всего, не превысит 250 базисных пунктов. Существует также вероятность того, что снижение процентной ставки будет отложено до 2025 года", - пишет издание. Согласно прогнозам аналитиков на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
https://1prime.ru/20241121/rezervy-852994712.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, цб турции, ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ЦБ Турции, ставка
СМИ: ЦБ Турции может отложить решение по снижению ставки
Turkiye: решение ЦБ Турции о снижении ключевой ставки может быть отложено на 2025 год
АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк Турции придерживается осторожного подхода в своей денежно-кредитной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ключевой ставки на 2025 год либо понизить ставку в декабре, но не более чем на 250 базисных пунктов, пишет в четверг газета Turkiye.
Центральный банк Турции на заседании в четверг в восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50%. Регулятор сохраняет ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам октября инфляция упала до 48,58%.
"Для снижения ставки необходимо значительное снижение инфляции. Ожидается, что данные по инфляции за ноябрь и декабрь будут эффективными для снижения процентной ставки. Хотя Центральный банк приоткрыл дверь для снижения ставки в декабре, он придерживается осторожного подхода. Даже если снижение процентной ставки произойдет в следующем месяце, оно, скорее всего, не превысит 250 базисных пунктов. Существует также вероятность того, что снижение процентной ставки будет отложено до 2025 года", - пишет издание.
Согласно прогнозам аналитиков на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает на снижение ключевой ставки в Турции параллельно с инфляцией.
ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России