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Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России
Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России - 21.11.2024, ПРАЙМ
Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России
Британия напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Киевом дальнобойных ракет британского... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T18:33+0300
2024-11-21T18:33+0300
2024-11-21T19:22+0300
политика
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storm shadow
ракетный удар
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Британия напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Киевом дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow.Келину был задан вопрос, считает ли он, что Лондон сейчас напрямую вовлечен в украинский конфликт. "Конечно, Британия, Соединенное Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО", — сказал он. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев якобы впервые применил Storm Shadow для удара вглубь российской территории. При этом, как отмечало издание Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны РФ в четверг заявили, что российская противовоздушная оборона за прошедшие сутки сбила в зоне СВО две ракеты Storm Shadow.
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россия, великобритания, storm shadow, ракетный удар
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow, ракетный удар
Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России
Посол РФ Келин о Storm Shadow: Лондон напрямую участвует в конфликте на Украине
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Британия напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Киевом дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow.
Келину был задан вопрос, считает ли он, что Лондон сейчас напрямую вовлечен в украинский конфликт.
"Конечно, Британия, Соединенное Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО", — сказал он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев якобы впервые применил Storm Shadow для удара вглубь российской территории. При этом, как отмечало издание Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны РФ в четверг заявили, что российская противовоздушная оборона за прошедшие сутки сбила в зоне СВО две ракеты Storm Shadow.
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