https://1prime.ru/20241121/storm-shadow-853001341.html

Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России

Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России - 21.11.2024, ПРАЙМ

Лондон напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России

Британия напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Киевом дальнобойных ракет британского... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T18:33+0300

2024-11-21T18:33+0300

2024-11-21T19:22+0300

политика

россия

великобритания

storm shadow

ракетный удар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/14/852960055_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bfbc7b3f3aefed4903c075d2a71d05b6.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Британия напрямую участвует в украинском конфликте, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск Киевом дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow.Келину был задан вопрос, считает ли он, что Лондон сейчас напрямую вовлечен в украинский конфликт. "Конечно, Британия, Соединенное Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО", — сказал он. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев якобы впервые применил Storm Shadow для удара вглубь российской территории. При этом, как отмечало издание Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны РФ в четверг заявили, что российская противовоздушная оборона за прошедшие сутки сбила в зоне СВО две ракеты Storm Shadow.

https://1prime.ru/20241121/udary-852988300.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, storm shadow, ракетный удар