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Украинский агент, совершивший диверсию, осужден на 15 лет
Украинский агент, совершивший диверсию, осужден на 15 лет - 21.11.2024, ПРАЙМ
Украинский агент, совершивший диверсию, осужден на 15 лет
Украинский агент, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить еще одну диверсию, осужден на 15 лет, передает Западное... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:38+0300
2024-11-21T15:38+0300
2024-11-21T15:38+0300
украина
суд
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинский агент, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить еще одну диверсию, осужден на 15 лет, передает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.Так, 25 февраля сторонник украинской армии предложил мужчине поджечь релейный шкаф для дестабилизации работы российских органов власти. Мужчина, в свою очередь, привлек к совершению преступления несовершеннолетнего подростка. Они были задержаны при попытке повторного осуществления диверсии. Оба подсудимых признали вину."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - подчеркнули в Telegram-канале ведомства.Мужчина признан виновным по статьям о приготовлении к диверсии, о диверсии, а также о вовлечении несовершеннолетнего. Вовлеченный в совершение преступления несовершеннолетний признан виновным по статье о диверсии. Его дело выделено в отдельное производство.
https://1prime.ru/20241121/raketa-852993010.html
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украина, суд, диверсия
УКРАИНА, суд, диверсия, Происшествия
Украинский агент, совершивший диверсию, осужден на 15 лет
СК: агент Украины, совершивший поджог на ж/д в Брянске, осужден на 15 лет
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Украинский агент, совершивший поджог на железной дороге в Брянске и задержанный при попытке совершить еще одну диверсию, осужден на 15 лет, передает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Так, 25 февраля сторонник украинской армии предложил мужчине поджечь релейный шкаф для дестабилизации работы российских органов власти. Мужчина, в свою очередь, привлек к совершению преступления несовершеннолетнего подростка. Они были задержаны при попытке повторного осуществления диверсии. Оба подсудимых признали вину.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - подчеркнули в Telegram-канале ведомства.
Мужчина признан виновным по статьям о приготовлении к диверсии, о диверсии, а также о вовлечении несовершеннолетнего. Вовлеченный в совершение преступления несовершеннолетний признан виновным по статье о диверсии. Его дело выделено в отдельное производство.
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