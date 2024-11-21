https://1prime.ru/20241121/sud-852993468.html

Суд отклонил жалобу X5 Retail Group NV на приостановку прав в "дочке" из РФ

Суд отклонил жалобу X5 Retail Group NV на приостановку прав в "дочке" из РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил жалобу X5 Retail Group NV на приостановку прав в "дочке" из РФ

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу нидерландской X5 Retail Group NV на судебные акты двух инстанций, которыми были приостановлены... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T15:41+0300

2024-11-21T15:41+0300

2024-11-21T15:41+0300

россия

x5 retail group

суд

кассация

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу нидерландской X5 Retail Group NV на судебные акты двух инстанций, которыми были приостановлены ее корпоративные права в российской "дочке", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик" и другими. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг оставил в силе принятое в апреле решение арбитражного суда Московской области и вынесенное в июле постановление Десятого арбитражного апелляционного суда. Суды по заявлению Минпромторга РФ приостановили корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, по этой причине судебные акты не публикуются, мотивы обжалования не сообщаются. Заявление Минпромторга основано на нормах закона, регулирующего корпоративные отношения в российских экономически значимых организациях (ЭЗО). Он позволяет требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Такое регулирование призвано обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5", включенное правительством в перечень ЭЗО, стало владельцем 99,994187% собственного капитала, затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО. Компания поясняла, что ее акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, а у иностранных владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V. В ноябре внеочередное собрание акционеров X5 предложило на рассмотрение держателям депозитарных расписок компании два варианта действий: возврат 10,22% оставшихся нераспределенными акций "Корпоративного центра Икс 5" или получение денежной компенсации за оставшиеся акции. Первый вариант набрал 0,78%, второй – 99,22%. Денежная компенсация должна быть выплачена до 1 февраля 2025 года. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20241121/bankrotstvo-852991508.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, x5 retail group, суд, кассация