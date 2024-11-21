https://1prime.ru/20241121/tomagavk-852986930.html
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ
Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:56+0300
2024-11-21T12:56+0300
2024-11-21T12:56+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской территории, передает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Так, передача Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" является одним из условий, включенных в пункт о пакете "неядерного сдерживания" в представленном Зеленским "плане победы", сообщила газета NYT. Американские чиновники назвали просьбу киевского главы "абсолютно невыполнимой". Зеленский, в свою очередь, возмутился оглашением своих условий в СМИ и упрекнул Запад в отсутствии конфиденциальности.Издание Politico объяснило, что Киев намерен использовать все возможности и применить любое доступное оружие до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.Именно это и может стать предлогом для убеждения американской администрации в незамедлительном налаживании поставок в ближайшие сроки. Однако, отметили авторы статьи, положительное решение по вопросу практически полностью исключено.
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Политика, ядерное оружие, УКРАИНА, США, РОССИЯ
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ
Politico: Киев может начать просить Байдена разрешить бить "Томагавками" по РФ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской территории, передает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
Так, передача Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" является одним из условий, включенных в пункт о пакете "неядерного сдерживания" в представленном Зеленским "плане победы", сообщила газета NYT. Американские чиновники назвали просьбу киевского главы "абсолютно невыполнимой". Зеленский, в свою очередь, возмутился оглашением своих условий в СМИ и упрекнул Запад в отсутствии конфиденциальности.
Издание Politico объяснило, что Киев намерен использовать все возможности и применить любое доступное оружие до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.
Именно это и может стать предлогом для убеждения американской администрации в незамедлительном налаживании поставок в ближайшие сроки. Однако, отметили авторы статьи, положительное решение по вопросу практически полностью исключено.
В Киеве допустили заморозку конфликта