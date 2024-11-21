Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/tomagavk-852986930.html
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ
Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:56+0300
2024-11-21T12:56+0300
политика
ядерное оружие
украина
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской территории, передает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Так, передача Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" является одним из условий, включенных в пункт о пакете "неядерного сдерживания" в представленном Зеленским "плане победы", сообщила газета NYT. Американские чиновники назвали просьбу киевского главы "абсолютно невыполнимой". Зеленский, в свою очередь, возмутился оглашением своих условий в СМИ и упрекнул Запад в отсутствии конфиденциальности.Издание Politico объяснило, что Киев намерен использовать все возможности и применить любое доступное оружие до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.Именно это и может стать предлогом для убеждения американской администрации в незамедлительном налаживании поставок в ближайшие сроки. Однако, отметили авторы статьи, положительное решение по вопросу практически полностью исключено.
https://1prime.ru/20241121/ukraina-852986502.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерное оружие, украина, сша, россия
Политика, ядерное оружие, УКРАИНА, США, РОССИЯ
12:56 21.11.2024
 
"Невыполнимо": Киев может попросить у Байдена "Томагавки" для ударов по РФ

Politico: Киев может начать просить Байдена разрешить бить "Томагавками" по РФ

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев может обратиться к администрации действующего американского президента с просьбой на разрешение применять ракеты "Томагавк" для ударов по российской территории, передает газета Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
Так, передача Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" является одним из условий, включенных в пункт о пакете "неядерного сдерживания" в представленном Зеленским "плане победы", сообщила газета NYT. Американские чиновники назвали просьбу киевского главы "абсолютно невыполнимой". Зеленский, в свою очередь, возмутился оглашением своих условий в СМИ и упрекнул Запад в отсутствии конфиденциальности.
Издание Politico объяснило, что Киев намерен использовать все возможности и применить любое доступное оружие до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.
Именно это и может стать предлогом для убеждения американской администрации в незамедлительном налаживании поставок в ближайшие сроки. Однако, отметили авторы статьи, положительное решение по вопросу практически полностью исключено.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
В Киеве допустили заморозку конфликта
12:48
 
Политикаядерное оружиеУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала