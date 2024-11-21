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Мосбиржа объявила дни проведения торгов в новогодние праздники

Мосбиржа объявила дни проведения торгов в новогодние праздники - 21.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа объявила дни проведения торгов в новогодние праздники

Московская биржа по традиции последних лет будет работать в отдельные сессии в период приближающихся новогодних праздников, следует из сообщения торговой... | 21.11.2024, ПРАЙМ

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мосбиржа

новогодние праздники

торги

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа по традиции последних лет будет работать в отдельные сессии в период приближающихся новогодних праздников, следует из сообщения торговой площадки. "В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом… особенностей", - говорится в сообщении. Эти особенности заключаются в том, что на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме; на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться со всеми инструментами, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп, поясняет биржа. Кроме того, заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, также добавляет торговая площадка. Соответственно, 29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут. А с 9 января 2025 года (после окончания новогодних каникул) торги на рынках Московской биржи начнутся по стандартному регламенту.

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мосбиржа, новогодние праздники, торги