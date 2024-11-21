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В Госдуме поддержали увеличение налога на прибыль для "Транснефти" до 40% - 21.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241121/transneft-852998903.html
В Госдуме поддержали увеличение налога на прибыль для "Транснефти" до 40%
В Госдуме поддержали увеличение налога на прибыль для "Транснефти" до 40% - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали увеличение налога на прибыль для "Транснефти" до 40%
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:22+0300
2024-11-21T18:00+0300
экономика
россия
госдума
транснефть
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий до 40% в 2025-2030 годах. "Для организаций, являющихся субъектами естественной монополии и осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, а также для налогоплательщиков, в которых прямо или косвенно участвуют указанные организации и доля такого участия составляет 50 процентов и более, осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, в налоговых периодах 2025-2030 годов налоговая ставка устанавливается в размере 40%", - сказано в тексте поправки в Налоговый кодекс.Уточняется, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а оставшиеся 17% - в бюджеты субъектов РФ.Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".Позднее Сазанов уточнил журналистам, что ожидаемые поступления в бюджет от корректировки налогов "Транснефти" будут зависеть от прибыли компании."Это может быть разная цифра, 20-40 миллиардов", - отметил замминистра, добавив, что для других транспортных монополий пока аналогичные предложения не рассматриваются.
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россия, госдума, транснефть
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Транснефть
17:22 21.11.2024 (обновлено: 18:00 21.11.2024)
 
В Госдуме поддержали увеличение налога на прибыль для "Транснефти" до 40%

Бюджетный комитет ГД поддержал увеличение налога на прибыль "Транснефти" до 40%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие увеличение налога на прибыль компании "Транснефть" и ее дочерних предприятий до 40% в 2025-2030 годах.
"Для организаций, являющихся субъектами естественной монополии и осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, а также для налогоплательщиков, в которых прямо или косвенно участвуют указанные организации и доля такого участия составляет 50 процентов и более, осуществляющих транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, в налоговых периодах 2025-2030 годов налоговая ставка устанавливается в размере 40%", - сказано в тексте поправки в Налоговый кодекс.
Уточняется, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а оставшиеся 17% - в бюджеты субъектов РФ.
Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".
Позднее Сазанов уточнил журналистам, что ожидаемые поступления в бюджет от корректировки налогов "Транснефти" будут зависеть от прибыли компании.
"Это может быть разная цифра, 20-40 миллиардов", - отметил замминистра, добавив, что для других транспортных монополий пока аналогичные предложения не рассматриваются.
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ЭкономикаРОССИЯГосдумаТранснефть
 
 
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