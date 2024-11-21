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Цена красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей

Цена красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей - 21.11.2024, ПРАЙМ

Цена красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей

Стоимость красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, самая дорогая - в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T04:17+0300

2024-11-21T04:17+0300

2024-11-21T04:17+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость красной икры в октябре превысила 8 тысяч рублей за килограмм в 25 российских регионах, самая дорогая - в Крыму, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). ЕМИСС на прошлой неделе сообщила, что средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. При этом, согласно данным системы, самая доступная икра - в Удмуртии, где она стоит 3 969 рублей, и в Тыве - 4,9 тысячи рублей. Выше среднероссийского значения деликатес в прошлом месяце стоил в 25 российских регионах. Так, цена килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей в трех субъектах России: в Крыму (11 тысяч), Мурманской и Московской областях - 10,5 тысячи и 10,1 тысячи рублей соответственно. Свыше 9 тысяч рублей икра стоила в шести регионах - это Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области. А еще в 16 субъектах России цена деликатеса превышала 8 тысяч рублей, в том числе в Москве, Краснодарском и Алтайском краях, Астраханской, Оренбургской и Тверской областях, а также на Камчатке. В пятидесяти регионах икра стоила от 6 до 8 тысяч рублей за килограмм, в восьми регионах - от 5 до 6 тысяч. ЕМИСС пока не публикует статистические данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

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бизнес, общество , москва, крым, удмуртия