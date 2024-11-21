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Китайская China Chengtong намерена купить еще один торговый центр в России

Китайская China Chengtong намерена купить еще один торговый центр в России - 21.11.2024, ПРАЙМ

Китайская China Chengtong намерена купить еще один торговый центр в России

Китайская корпорация China Chengtong International Investment Company, владеющая торговым комплексом "Дружба" возле метро "Новослободская" в Москве, намерена... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:31+0300

2024-11-21T09:31+0300

2024-11-21T09:31+0300

торговый центр

китай

россия

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Китайская корпорация China Chengtong International Investment Company, владеющая торговым комплексом "Дружба" возле метро "Новослободская" в Москве, намерена купить еще один торговый центр в России площадью до 70 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Недвижимость коммерческий директор торгового дома "Дружба" Олег Ли Чэн. "В настоящий момент компания рассматривает возможность покупки второго торгового центра. Наша компания ищет возможности усилить позиции на российском рынке", - сказал он. Представитель торгового дома уточнил, что приоритетными для поиска нового актива являются Москва и Санкт-Петербург, компания готова рассмотреть средний по размерам торговый центр примерной площадью 30-70 тысяч квадратных метров. "Пока трудно сказать что-то определенное, но, если будет хорошее предложение, сделка должна завершиться в течение года. В данный момент нет конкретных объектов на примете", - заключил он. По словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, российский и китайский бизнесы видят большие перспективы в организации в прямых каналов поставок в ритейле, поэтому не исключено, что покупка российских торговых центров инвесторами из Китая станет в перспективе востребованным направлением вложения средств. China Chengtong International Investment Company входит в китайский государственный инвестхолдинг China Chengtong Holdings Group, работает в России с 1999 года, в частности реализует проект торгово-выставочного комплекса китайских автомобилей и техники в бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске.

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китай

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торговый центр, китай, россия