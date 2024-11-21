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"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России

"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России

Атака российских территорий дальнобойными ракетами Storm Shadow является провокацией для втягивания Североатлантического альянса в конфликт с Москвой, заявил... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:26+0300

2024-11-21T13:26+0300

2024-11-21T13:26+0300

политика

запад

storm shadow

россия

третья мировая война

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Атака российских территорий дальнобойными ракетами Storm Shadow является провокацией для втягивания Североатлантического альянса в конфликт с Москвой, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X."Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией", — возмутился он.Политик подчеркнул, что безумные западные лидеры намерены спровоцировать третью мировую войну до прихода республиканца Дональда Трампа к власти в январе 2025 года. Ранее агентство Bloomberg сообщило о первом применении ВСУ ракет Storm Shadow.

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запад, storm shadow, россия, третья мировая война