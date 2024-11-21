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"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России
"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России
Атака российских территорий дальнобойными ракетами Storm Shadow является провокацией для втягивания Североатлантического альянса в конфликт с Москвой, заявил... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:26+0300
2024-11-21T13:26+0300
политика
запад
storm shadow
россия
третья мировая война
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Атака российских территорий дальнобойными ракетами Storm Shadow является провокацией для втягивания Североатлантического альянса в конфликт с Москвой, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X."Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией", — возмутился он.Политик подчеркнул, что безумные западные лидеры намерены спровоцировать третью мировую войну до прихода республиканца Дональда Трампа к власти в январе 2025 года. Ранее агентство Bloomberg сообщило о первом применении ВСУ ракет Storm Shadow.
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запад, storm shadow, россия, третья мировая война
Политика, ЗАПАД, Storm Shadow, РОССИЯ, третья мировая война
13:26 21.11.2024
 
"Безумно": во Франции испугались последствий атак Storm Shadow по России

Политик Дюпон-Эньян назвал удары Storm Shadow вглубь России провокацией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Атака российских территорий дальнобойными ракетами Storm Shadow является провокацией для втягивания Североатлантического альянса в конфликт с Москвой, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.
"Украина впервые запустила британскую ракету прямо на территорию России. Это новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией", — возмутился он.
Политик подчеркнул, что безумные западные лидеры намерены спровоцировать третью мировую войну до прихода республиканца Дональда Трампа к власти в январе 2025 года. Ранее агентство Bloomberg сообщило о первом применении ВСУ ракет Storm Shadow.
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