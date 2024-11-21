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"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу
"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу
Допущение представителем Пентагона нанесения ядерных ударов демонстрирует устаревшее мышление Вашингтона, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:46+0300
2024-11-21T10:46+0300
2024-11-21T10:46+0300
политика
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ядерная угроза
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ПЕКИН, 21 ноя – ПРАЙМ. Допущение представителем Пентагона нанесения ядерных ударов демонстрирует устаревшее мышление Вашингтона, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ходе брифинга. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность такого обмена ударами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника."Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", - заключил Линь Цянь.
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китай, сша, ядерная угроза
Политика, КИТАЙ, США, ядерная угроза
"Устаревшее мышление": в Китае резко ответили Вашингтону на ядерную угрозу
Цзянь: заявления США о допущении обмена ядерными ударами показывает устаревшее мышление
ПЕКИН, 21 ноя – ПРАЙМ. Допущение представителем Пентагона нанесения ядерных ударов демонстрирует устаревшее мышление Вашингтона, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ходе брифинга.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что Штаты не отрицают возможность такого обмена ударами с сохранением части арсенала для последующего сдерживания своего противника.
"Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству", - заключил Линь Цянь.
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