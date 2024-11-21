https://1prime.ru/20241121/ukraina-852986502.html

В Киеве допустили заморозку конфликта

В Киеве допустили заморозку конфликта - 21.11.2024, ПРАЙМ

В Киеве допустили заморозку конфликта

Киев готов согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО. Об этом в беседе с газетой... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:48+0300

2024-11-21T12:48+0300

2024-11-21T12:48+0300

политика

украина

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев готов согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО. Об этом в беседе с газетой Repubblica сообщил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев."Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - сказал парламентарий.Ранее издание Reuters опубликовало информацию о якобы готовности Москвы заморозить конфликт по текущей линии фронта, либо отказаться территории в Харьковской области, которая находится под контролем российских военнослужащих.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине.

https://1prime.ru/20241121/miny-852986186.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рада