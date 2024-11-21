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В Киеве допустили заморозку конфликта
В Киеве допустили заморозку конфликта - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Киеве допустили заморозку конфликта
Киев готов согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО. Об этом в беседе с газетой... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:48+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев готов согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО. Об этом в беседе с газетой Repubblica сообщил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев."Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - сказал парламентарий.Ранее издание Reuters опубликовало информацию о якобы готовности Москвы заморозить конфликт по текущей линии фронта, либо отказаться территории в Харьковской области, которая находится под контролем российских военнослужащих.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине.
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украина, рада
В Киеве допустили заморозку конфликта
Депутат Рады Чернев: Киев может согласиться на заморозку конфликта
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киев готов согласиться на заморозку нынешней ситуации в конфликте, но только с гарантиями безопасности, включающими членство в НАТО. Об этом в беседе с газетой Repubblica сообщил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Наша цель — стать членом НАТО, и без этой перспективы не может быть никаких дискуссий о будущем. Мы никогда не признаем, что часть наших территорий стала российской территорией. Но мы можем поговорить о прекращении огня", - сказал парламентарий.
Ранее издание Reuters опубликовало информацию о якобы готовности Москвы заморозить конфликт по текущей линии фронта, либо отказаться территории в Харьковской области, которая находится под контролем российских военнослужащих.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации на Украине.
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