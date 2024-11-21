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Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году
Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году
Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:53+0300
2024-11-21T14:53+0300
киберпреступления
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. "Ущерб от действий злоумышленников поражает. Ежегодно он достигает 150 миллиардов рублей. Из них, 15 миллиардов рублей – это случаи несанкционированных банковских операций с личными счетами граждан", - подчеркнул Кипкаев в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху. Он также уточнил, что если в 2018 году на преступления в сфере информационных технологий приходилось 9% (179 тысяч) от общего числа криминальных деяний, то за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 40% (более 500 тысяч преступлений). Причем большинство из них совершается организованными группами. По словам Кипкаева, самым распространенным видом киберпреступлений остаются дистанционные хищения. За последние четыре года число мошеннических действий увеличилось на 300%, и тенденция роста сохраняется. В текущем году зарегистрирована 251 тысяча таких преступлений.
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киберпреступления, россия, it
киберпреступления, РОССИЯ, IT
14:53 21.11.2024
 
Эксперты оценили ущерб от IT-преступников в России в 2024 году

Кипкаев: ущерб от действий IT-преступников в России оценивается в 150 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
"Ущерб от действий злоумышленников поражает. Ежегодно он достигает 150 миллиардов рублей. Из них, 15 миллиардов рублей – это случаи несанкционированных банковских операций с личными счетами граждан", - подчеркнул Кипкаев в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.
Он также уточнил, что если в 2018 году на преступления в сфере информационных технологий приходилось 9% (179 тысяч) от общего числа криминальных деяний, то за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 40% (более 500 тысяч преступлений). Причем большинство из них совершается организованными группами.
По словам Кипкаева, самым распространенным видом киберпреступлений остаются дистанционные хищения. За последние четыре года число мошеннических действий увеличилось на 300%, и тенденция роста сохраняется. В текущем году зарегистрирована 251 тысяча таких преступлений.
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