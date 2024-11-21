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Выручка VK выросла на 21% с начала года - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Выручка VK выросла на 21% с начала года
Выручка VK выросла на 21% с начала года - 21.11.2024, ПРАЙМ
Выручка VK выросла на 21% с начала года
Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 21% в годовом выражении, до 109,6 миллиарда рублей, более половины этого показателя составила выручка... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:02+0300
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выручка
онлайн-платформа
реклама
vk
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 21% в годовом выражении, до 109,6 миллиарда рублей, более половины этого показателя составила выручка от онлайн-рекламы - за 9 месяцев она увеличилась на 19%, до 65,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО."Выручка VK за девять месяцев 2024 года увеличилась на 21% год к году, до 109,6 миллиарда рублей. Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 19% по сравнению с девятью месяцами 2023 года, до 65,9 миллиарда рублей", - сказано в отчете.Нерекламная выручка VK за 9 месяцев выросла на 25% год к году, до 43,8 миллиарда рублей.Выручка компании за третий квартал увеличилась на 19% год к году, до 39,4 миллиарда рублей.Как отмечается в отчете, по данным на конец третьего квартала, пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Так, их средняя дневная аудитория к этому периоду достигла 76 миллиона пользователей, а среднее время, проведенное на сайтах сервисов, - 4,3 миллиарда минут в день. В среднем каждый пользователь сервисов VK использует два продукта компании ежедневно.
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выручка, онлайн-платформа, реклама, vk
выручка, онлайн-платформа, реклама, VK
10:02 21.11.2024 (обновлено: 10:04 21.11.2024)
 
Выручка VK выросла на 21% с начала года

Выручка VK выросла до 109,6 миллиарда рублей с начала года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Выручка VK по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 21% в годовом выражении, до 109,6 миллиарда рублей, более половины этого показателя составила выручка от онлайн-рекламы - за 9 месяцев она увеличилась на 19%, до 65,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Выручка VK за девять месяцев 2024 года увеличилась на 21% год к году, до 109,6 миллиарда рублей. Основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 19% по сравнению с девятью месяцами 2023 года, до 65,9 миллиарда рублей", - сказано в отчете.
Нерекламная выручка VK за 9 месяцев выросла на 25% год к году, до 43,8 миллиарда рублей.
Выручка компании за третий квартал увеличилась на 19% год к году, до 39,4 миллиарда рублей.
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Как отмечается в отчете, по данным на конец третьего квартала, пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Так, их средняя дневная аудитория к этому периоду достигла 76 миллиона пользователей, а среднее время, проведенное на сайтах сервисов, - 4,3 миллиарда минут в день. В среднем каждый пользователь сервисов VK использует два продукта компании ежедневно.
 
выручкаонлайн-платформарекламаVK
 
 
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