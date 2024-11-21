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Володин оценил роль ФНС в совершенствовании налоговой системы
Володин оценил роль ФНС в совершенствовании налоговой системы - 21.11.2024, ПРАЙМ
Володин оценил роль ФНС в совершенствовании налоговой системы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:44+0300
2024-11-21T09:44+0300
2024-11-21T09:44+0300
экономика
россия
фнс
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России. "Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Госдумы. Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг. В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.
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россия, фнс, вячеслав володин
Экономика, РОССИЯ, ФНС, Вячеслав Володин
Володин оценил роль ФНС в совершенствовании налоговой системы
Володин: ФНС участвует в совершенствовании налоговой системы
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником, отметив участие ФНС в совершенствовании налоговой системы, а также ее вклад в развитие России.
"Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником. ФНС России участвует в совершенствовании налоговой системы, способствует пополнению бюджета, вносит вклад в развитие нашей страны, улучшение жизни людей", - сказал Володин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Госдумы.
Он добавил, что благодаря ответственности и компетентности сотрудников налоговых органов и внедрению современных технологий укрепляется экономическая безопасность государства, повышается доступность и качество предоставляемых услуг.
В заключение Володин пожелал сотрудникам и ветеранам ФНС дальнейших успехов.
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