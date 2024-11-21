https://1prime.ru/20241121/vuchich-852995988.html

"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ

"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ

Только те, кто не знает президента России Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:51+0300

2024-11-21T16:51+0300

2024-11-21T16:51+0300

политика

сербия

александр вучич

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/46/835614663_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_c431cc97058eb273db456609e28b9342.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только те, кто не знает президента России Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич."Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", - заметил он.По словам Вучича, что мир постепенно приближается к катастрофе и никто не хочет слышать слово "мир". Он также отметил, что несмотря на отсутствие поддержки со стороны Киева и Москвы, он считает, что единственной нормальной и хорошей идеей является прекращение огня и мир.Ранее американская газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по российской территории.Это разрешение вызвало обеспокоенность в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что такие действия могут только увеличить риск конфликта и кризиса.

https://1prime.ru/20241025/vuchich-852435488.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, александр вучич, владимир путин