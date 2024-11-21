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"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ
"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ
Только те, кто не знает президента России Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:51+0300
2024-11-21T16:51+0300
политика
сербия
александр вучич
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только те, кто не знает президента России Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич."Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", - заметил он.По словам Вучича, что мир постепенно приближается к катастрофе и никто не хочет слышать слово "мир". Он также отметил, что несмотря на отсутствие поддержки со стороны Киева и Москвы, он считает, что единственной нормальной и хорошей идеей является прекращение огня и мир.Ранее американская газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по российской территории.Это разрешение вызвало обеспокоенность в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что такие действия могут только увеличить риск конфликта и кризиса.
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сербия, александр вучич, владимир путин
Политика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин
16:51 21.11.2024
 
"Никто не блефует": Вучич призвал прислушаться к словам Путина о защите РФ

Вучич: только ненормальные думают, что Путин блефует в вопросе защиты России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВучич и Путин
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Только те, кто не знает президента России Владимира Путина, и "ненормальные" думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
"Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему потребуется, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете или вы ненормальные", - заметил он.
По словам Вучича, что мир постепенно приближается к катастрофе и никто не хочет слышать слово "мир". Он также отметил, что несмотря на отсутствие поддержки со стороны Киева и Москвы, он считает, что единственной нормальной и хорошей идеей является прекращение огня и мир.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по российской территории.
Это разрешение вызвало обеспокоенность в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что такие действия могут только увеличить риск конфликта и кризиса.
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ПолитикаСЕРБИЯАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
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