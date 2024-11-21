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Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО
Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО - 21.11.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО
Зампред Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил сохранение проблем с осуществлением выплат участникам СВО. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:16+0300
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дмитрий медведев
выплаты
сво
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил сохранение проблем с осуществлением выплат участникам СВО."Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле", - объяснил политик. Его слова публикует официальный Telegram-канале партии "Единая Россия".Медведев призвал госслужащих обратить внимание на решение возникающих трудностей, а также "по-честному" относиться к людям.
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дмитрий медведев, выплаты, сво
Дмитрий Медведев, выплаты, СВО
16:16 21.11.2024 (обновлено: 16:19 21.11.2024)
 
Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО

Медведев: надо "по-честному" относиться к людям и к проблемам, которые существуют

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил сохранение проблем с осуществлением выплат участникам СВО.
"Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле", - объяснил политик. Его слова публикует официальный Telegram-канале партии "Единая Россия".
Медведев призвал госслужащих обратить внимание на решение возникающих трудностей, а также "по-честному" относиться к людям.
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Дмитрий МедведеввыплатыСВО
 
 
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