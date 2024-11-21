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Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России
Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России - 21.11.2024, ПРАЙМ
Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России
Общественность Японии и ее бизнес-круги в личных беседах демонстрируют, что открытость России, позитивный сигнал с ее стороны, озвученный во время саммита БРИКС | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:59+0300
2024-11-21T10:02+0300
экономика
россия
япония
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ТОКИО, 21 ноя – ПРАЙМ. Общественность Японии и ее бизнес-круги в личных беседах демонстрируют, что открытость России, позитивный сигнал с ее стороны, озвученный во время саммита БРИКС в Казани и в выступлении российского президента на дискуссионном клубе "Валдай", были услышаны, об этом РИА Новости заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. "Что касается общественности, то конструктивный сигнал был услышан. И среди общественности, и в экономических кругах есть четкое понимание, что сотрудничество во многих областях объективно взаимовыгодно для России и Японии. И с этой частью японского общества, представителями деловых кругов мы будем продолжать разговаривать. Они отреагировали. Понятно, что это не делается громко, это акцентируется в личных беседах, но для многих этот сигнал со стороны России имел большое значение. Он лишний раз показал, что мы занимаем очень открытую понятную позицию, нацеленную на конструктивное сотрудничество с теми, кто к этому готов", - сказал Ноздрев. При этом дипломат подчеркнул, что на официальном уровне руководство продолжает придерживаться прежней антироссийской линии. "Мы готовы разговаривать со всеми партнерами, которые хотят продвигать отношения в конструктивном ключе. Японцы на официальном уровне пока придерживаются заидеологизированного подхода, ориентированного на коллективную солидарность с Западом и работу против России не только в двустороннем формате, но и на международных площадках", - подчеркнул Ноздрев. Президент России Владимир Путин 7 ноября на заседании клуба "Валдай" заявил о том, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону "сделать выводы и возвращаться". Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Япония ввела санкции против России и определила ее как одну из угроз своей безопасности. В четверг в посольстве РФ в Японии состоялось мероприятие для представителей дипкорпуса и СМИ, посвященное итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС. В нем приняли участие представители 60 государств, в том числе около 20 послов.
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россия, япония
Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ
09:59 21.11.2024 (обновлено: 10:02 21.11.2024)
 
Бизнес Японии услышал позитивный сигнал от Москвы, заявил посол России

Ноздрев: общественность и бизнес Японии услышали позитивный сигнал со стороны РФ

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 21 ноя – ПРАЙМ. Общественность Японии и ее бизнес-круги в личных беседах демонстрируют, что открытость России, позитивный сигнал с ее стороны, озвученный во время саммита БРИКС в Казани и в выступлении российского президента на дискуссионном клубе "Валдай", были услышаны, об этом РИА Новости заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"Что касается общественности, то конструктивный сигнал был услышан. И среди общественности, и в экономических кругах есть четкое понимание, что сотрудничество во многих областях объективно взаимовыгодно для России и Японии. И с этой частью японского общества, представителями деловых кругов мы будем продолжать разговаривать. Они отреагировали. Понятно, что это не делается громко, это акцентируется в личных беседах, но для многих этот сигнал со стороны России имел большое значение. Он лишний раз показал, что мы занимаем очень открытую понятную позицию, нацеленную на конструктивное сотрудничество с теми, кто к этому готов", - сказал Ноздрев.
При этом дипломат подчеркнул, что на официальном уровне руководство продолжает придерживаться прежней антироссийской линии.
"Мы готовы разговаривать со всеми партнерами, которые хотят продвигать отношения в конструктивном ключе. Японцы на официальном уровне пока придерживаются заидеологизированного подхода, ориентированного на коллективную солидарность с Западом и работу против России не только в двустороннем формате, но и на международных площадках", - подчеркнул Ноздрев.
Президент России Владимир Путин 7 ноября на заседании клуба "Валдай" заявил о том, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону "сделать выводы и возвращаться". Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Япония ввела санкции против России и определила ее как одну из угроз своей безопасности.
В четверг в посольстве РФ в Японии состоялось мероприятие для представителей дипкорпуса и СМИ, посвященное итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС. В нем приняли участие представители 60 государств, в том числе около 20 послов.
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