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Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС

Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ

Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг, 21 ноября, отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщили... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:40+0300

2024-11-21T09:40+0300

2024-11-21T09:40+0300

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг, 21 ноября, отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщили представители.Сообщается, что нужды самой АЭС обеспечены от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности при этом не зафиксировано. Персонал станции готов к реагированию. Представители уточнили, что блоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", обслуживание оборудования продолжается в соответствии с необходимыми регламентами. Нормы радиационной безопасности контролируются. Превышений радиационного фона не зафиксировано.

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