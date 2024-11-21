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Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ
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Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС
Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг, 21 ноября, отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщили... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:40+0300
2024-11-21T09:40+0300
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг, 21 ноября, отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщили представители.Сообщается, что нужды самой АЭС обеспечены от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности при этом не зафиксировано. Персонал станции готов к реагированию. Представители уточнили, что блоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", обслуживание оборудования продолжается в соответствии с необходимыми регламентами. Нормы радиационной безопасности контролируются. Превышений радиационного фона не зафиксировано.
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Происшествия
09:40 21.11.2024
 
Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от Запорожской АЭС

Высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская" отключилась от ЗАЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" в четверг, 21 ноября, отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, сообщили представители.
Сообщается, что нужды самой АЭС обеспечены от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности при этом не зафиксировано. Персонал станции готов к реагированию.
Представители уточнили, что блоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", обслуживание оборудования продолжается в соответствии с необходимыми регламентами. Нормы радиационной безопасности контролируются.
Превышений радиационного фона не зафиксировано.
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