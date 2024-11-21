https://1prime.ru/20241121/zakharova-852984350.html

"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ

"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ

Усиление противостояния с Россией не приведет к улучшению жизни в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:40+0300

2024-11-21T11:40+0300

2024-11-21T11:40+0300

политика

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Усиление противостояния с Россией не приведет к улучшению жизни в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - заметила дипломат.По словам Захаровой, стремление оправдать ускоренную милитаризацию Европы приводит к ущербу решению актуальных европейских проблем безопасности. Она также добавила, что обвинения в российской угрозе нужны правящим европейским элитам для закрытия своих собственных ошибок, в том числе в отношении собственных граждан. По этой причине, жизнь в Западной Европе лучше не станет, резюмировала она.

https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852981458.html

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россия, мид, мария захарова