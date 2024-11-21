https://1prime.ru/20241121/zakharova-852984350.html
"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ
"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ
Усиление противостояния с Россией не приведет к улучшению жизни в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T11:40+0300
2024-11-21T11:40+0300
2024-11-21T11:40+0300
политика
россия
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Усиление противостояния с Россией не приведет к улучшению жизни в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - заметила дипломат.По словам Захаровой, стремление оправдать ускоренную милитаризацию Европы приводит к ущербу решению актуальных европейских проблем безопасности. Она также добавила, что обвинения в российской угрозе нужны правящим европейским элитам для закрытия своих собственных ошибок, в том числе в отношении собственных граждан. По этой причине, жизнь в Западной Европе лучше не станет, резюмировала она.
https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852981458.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c9d6aeeacbf40e785caf9d62b9b8893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
"Лучше не станет". МИД предупредил ЕС о последствиях противостояния с РФ
Захарова: от усиления противостояния с Россией жизнь в Европе лучше не станет
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Усиление противостояния с Россией не приведет к улучшению жизни в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, все с точностью наоборот, эти страны и развязали гибридную войну против России... Применяя изощренные средства экономического, политического и военного давления, ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России, причем многолетняя", - заметила дипломат.
По словам Захаровой, стремление оправдать ускоренную милитаризацию Европы приводит к ущербу решению актуальных европейских проблем безопасности. Она также добавила, что обвинения в российской угрозе нужны правящим европейским элитам для закрытия своих собственных ошибок, в том числе в отношении собственных граждан. По этой причине, жизнь в Западной Европе лучше не станет, резюмировала она.
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий