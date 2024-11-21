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Депутат Рады рассказал о судьбе Зеленского после краха на Украине

Депутат Рады рассказал о судьбе Зеленского после краха на Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ

Депутат Рады рассказал о судьбе Зеленского после краха на Украине

осле возможного краха Украины политики будут сваливать всю вину на Владимира Зеленского, называя себя просто исполнителями его решений. Таким мнением поделился... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:04+0300

2024-11-21T16:04+0300

2024-11-21T16:04+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. После возможного краха Украины политики будут сваливать всю вину на Владимира Зеленского, называя себя просто исполнителями его решений. Таким мнением поделился депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда все рухнет, они будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”", - написал он.По словам Дубинского, такой позиции будут придерживаться все министры, однако простые украинцы их за это "растерзают".Выборы президента Украины в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявил, что выборы несвоевременны. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что на Украине единственной легитимной властью является парламент и спикер Верховной Рады.Он также отметил, что отмена закона о военном положении была бы необходима для легитимного избрания нового президента, так как действие этого закона не подразумевает продление результатов последних выборов.

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украина, рада, владимир зеленский