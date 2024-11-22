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Аграрии из новых регионов получат субсидии на сохранение рабочих мест в АПК
Аграрии из новых регионов получат субсидии на сохранение рабочих мест в АПК - 22.11.2024, ПРАЙМ
Аграрии из новых регионов получат субсидии на сохранение рабочих мест в АПК
Сельскохозяйственные предприятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать субсидии из федерального бюджета на... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:42+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Сельскохозяйственные предприятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать субсидии из федерального бюджета на сохранение рабочих мест в агропромышленном комплексе, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает кабмин РФ. "Сельхозпредприятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать субсидии из федерального бюджета на сохранение рабочих мест в агропромышленном комплексе. Постановление, утверждающее правила предоставления такой поддержки, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Адресное финансирование будет предоставляться предприятиям, зарегистрированным на сельских территориях и занимающимся животноводством, птицеводством и производством яиц, уточнили в кабмине. Условие получения средств - сохранение числа рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего, добавили там. В пресс-релизе отмечается, что отбором предприятий, которые смогут претендовать на субсидии, займутся местные власти. Предполагается, что до конца года на эти цели будет выделено более 300 миллионов рублей, рассказали в кабмине. Работа идет в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении.
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Аграрии из новых регионов получат субсидии на сохранение рабочих мест в АПК
Кабмин выделит субсидии аграриям из новых регионов на сохранение рабочих мест
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Сельскохозяйственные предприятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать субсидии из федерального бюджета на сохранение рабочих мест в агропромышленном комплексе, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает кабмин РФ.
"Сельхозпредприятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать субсидии из федерального бюджета на сохранение рабочих мест в агропромышленном комплексе. Постановление, утверждающее правила предоставления такой поддержки, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Адресное финансирование будет предоставляться предприятиям, зарегистрированным на сельских территориях и занимающимся животноводством, птицеводством и производством яиц, уточнили в кабмине. Условие получения средств - сохранение числа рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего, добавили там.
В пресс-релизе отмечается, что отбором предприятий, которые смогут претендовать на субсидии, займутся местные власти. Предполагается, что до конца года на эти цели будет выделено более 300 миллионов рублей, рассказали в кабмине.
Работа идет в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении.
Кабмин выделит допсредства на программу льготного кредитования АПК