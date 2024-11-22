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Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за третий квартал
Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за третий квартал - 22.11.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за третий квартал
Акционеры занимающейся товарным выращивания рыбы "Инарктики" утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого квартала в размере 20 рублей на одну акцию,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:37+0300
2024-11-22T09:37+0300
2024-11-22T09:37+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Акционеры занимающейся товарным выращивания рыбы "Инарктики" утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого квартала в размере 20 рублей на одну акцию, говорится в сообщении компании. "ПАО "Инарктика"... крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 20 рублей на одну акцию по результатам работы в третьем квартале 2024 года", - сказано в сообщении. За первое полугодие "Инарктика" выплатила акционера совокупно дивиденды в размере 1,76 миллиарда рублей, или 20 рублей на акцию. Уточняется, что таким образом совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за текущий год (по итогам первых трёх кварталов) составляют 3,52 миллиарда рублей, или 40 рублей на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся 2 декабря. ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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россия, инарктика, акции
Экономика, РОССИЯ, Инарктика, Акции
Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за третий квартал
Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов в 20 рублей на акцию
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Акционеры занимающейся товарным выращивания рыбы "Инарктики" утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого квартала в размере 20 рублей на одну акцию, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Инарктика"... крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 20 рублей на одну акцию по результатам работы в третьем квартале 2024 года", - сказано в сообщении.
За первое полугодие "Инарктика" выплатила акционера совокупно дивиденды в размере 1,76 миллиарда рублей, или 20 рублей на акцию.
Уточняется, что таким образом совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за текущий год (по итогам первых трёх кварталов) составляют 3,52 миллиарда рублей, или 40 рублей на акцию.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся 2 декабря.
ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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