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Долгожданный отскок акций - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Долгожданный отскок акций
Долгожданный отскок акций - 22.11.2024, ПРАЙМ
Долгожданный отскок акций
Индекс МосБиржи вчера весь день падал, в моменте было еще -2%. Но волатильность была уже слишком высокой, а обозначенный накануне утром уровень поддержки на... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:53+0300
2024-11-22T09:53+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера весь день падал, в моменте было еще -2%. Но волатильность была уже слишком высокой, а обозначенный накануне утром уровень поддержки на 2550 п. был почти достигнут. Когда эмоции зашкаливают, обычно и формируется момент на разворот. Со дна индекс взлетел на 3% и закрылся выше 2622 п. Идея высокого отскока отработана отлично. Сегодня предстоит оценить — это был лишь технический отскок на фоне перепроданности индекса, или же состоялся реальный разворот, и нас ждет дальнейшее восстановление рынка акций. Закрытие пятницы станет показательным.Сильнее рынка — акции Магнита (+3,6%). Они были перепроданы больше рынка, а поэтому и отскочили мощнее бенчмарка. Подъем со дна дня почти на 7%. Ближайшее техническое сопротивление на 4700 руб.Слабее рынка — снова акции Сегежи (-15,3%). За два дня там было уже -30% на фоне анонса параметров доразмещения бумаг. В моменте курс рушился к 1,27 руб. Привлечение нового капитала входе допэмиссии снизит долговую нагрузку корпорации, правда, это размоет доли текущих частных акционеров. Взгляд негативный, торговые риски высокие.Рубль опять упал. Новые максимумы юаня и доллара с октября 2023 г.: 13,95 и 100,68. Сегодня темп падения рубля может замедлиться на фоне вечернего послабления на финансовом рынке, а технически перегретые инвалюты могут даже откатить от максимумов.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
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мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:53 22.11.2024
 

Долгожданный отскок акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера весь день падал, в моменте было еще -2%. Но волатильность была уже слишком высокой, а обозначенный накануне утром уровень поддержки на 2550 п. был почти достигнут. Когда эмоции зашкаливают, обычно и формируется момент на разворот. Со дна индекс взлетел на 3% и закрылся выше 2622 п. Идея высокого отскока отработана отлично. Сегодня предстоит оценить — это был лишь технический отскок на фоне перепроданности индекса, или же состоялся реальный разворот, и нас ждет дальнейшее восстановление рынка акций. Закрытие пятницы станет показательным.
Сильнее рынка — акции Магнита (+3,6%). Они были перепроданы больше рынка, а поэтому и отскочили мощнее бенчмарка. Подъем со дна дня почти на 7%. Ближайшее техническое сопротивление на 4700 руб.
Слабее рынка — снова акции Сегежи (-15,3%). За два дня там было уже -30% на фоне анонса параметров доразмещения бумаг. В моменте курс рушился к 1,27 руб. Привлечение нового капитала входе допэмиссии снизит долговую нагрузку корпорации, правда, это размоет доли текущих частных акционеров. Взгляд негативный, торговые риски высокие.
Рубль опять упал. Новые максимумы юаня и доллара с октября 2023 г.: 13,95 и 100,68. Сегодня темп падения рубля может замедлиться на фоне вечернего послабления на финансовом рынке, а технически перегретые инвалюты могут даже откатить от максимумов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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