Долгожданный отскок акций

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера весь день падал, в моменте было еще -2%. Но волатильность была уже слишком высокой, а обозначенный накануне утром уровень поддержки на 2550 п. был почти достигнут. Когда эмоции зашкаливают, обычно и формируется момент на разворот. Со дна индекс взлетел на 3% и закрылся выше 2622 п. Идея высокого отскока отработана отлично. Сегодня предстоит оценить — это был лишь технический отскок на фоне перепроданности индекса, или же состоялся реальный разворот, и нас ждет дальнейшее восстановление рынка акций. Закрытие пятницы станет показательным.Сильнее рынка — акции Магнита (+3,6%). Они были перепроданы больше рынка, а поэтому и отскочили мощнее бенчмарка. Подъем со дна дня почти на 7%. Ближайшее техническое сопротивление на 4700 руб.Слабее рынка — снова акции Сегежи (-15,3%). За два дня там было уже -30% на фоне анонса параметров доразмещения бумаг. В моменте курс рушился к 1,27 руб. Привлечение нового капитала входе допэмиссии снизит долговую нагрузку корпорации, правда, это размоет доли текущих частных акционеров. Взгляд негативный, торговые риски высокие.Рубль опять упал. Новые максимумы юаня и доллара с октября 2023 г.: 13,95 и 100,68. Сегодня темп падения рубля может замедлиться на фоне вечернего послабления на финансовом рынке, а технически перегретые инвалюты могут даже откатить от максимумов.
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера весь день падал, в моменте было еще -2%. Но волатильность была уже слишком высокой, а обозначенный накануне утром уровень поддержки на 2550 п. был почти достигнут. Когда эмоции зашкаливают, обычно и формируется момент на разворот. Со дна индекс взлетел на 3% и закрылся выше 2622 п. Идея высокого отскока отработана отлично. Сегодня предстоит оценить — это был лишь технический отскок на фоне перепроданности индекса, или же состоялся реальный разворот, и нас ждет дальнейшее восстановление рынка акций. Закрытие пятницы станет показательным.
Сильнее рынка — акции Магнита (+3,6%). Они были перепроданы больше рынка, а поэтому и отскочили мощнее бенчмарка. Подъем со дна дня почти на 7%. Ближайшее техническое сопротивление на 4700 руб.
Слабее рынка — снова акции Сегежи (-15,3%). За два дня там было уже -30% на фоне анонса параметров доразмещения бумаг. В моменте курс рушился к 1,27 руб. Привлечение нового капитала входе допэмиссии снизит долговую нагрузку корпорации, правда, это размоет доли текущих частных акционеров. Взгляд негативный, торговые риски высокие.
Рубль опять упал. Новые максимумы юаня и доллара с октября 2023 г.: 13,95 и 100,68. Сегодня темп падения рубля может замедлиться на фоне вечернего послабления на финансовом рынке, а технически перегретые инвалюты могут даже откатить от максимумов.
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