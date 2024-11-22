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Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю
Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю - 22.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю
Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,48%, но упал за неделю на 5,77%, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T19:29+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,48%, но упал за неделю на 5,77%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,48%, до 2581,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 0,73%, до 845,04 пункта, долларовый РТС - на 1,37%, до 792,67 пункта. По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 5,77%, индекс Мосбиржи в юанях – на 8,38%, РТС – на 8,14% - на фоне падения рубля к юаню и доллару.
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российский рынок акций, рост, снижение
Экономика, российский рынок акций, рост, снижение
Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,5%, но упал за неделю
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,48%, но упал за неделю на 5,77%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,48%, до 2581,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 0,73%, до 845,04 пункта, долларовый РТС - на 1,37%, до 792,67 пункта.
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 5,77%, индекс Мосбиржи в юанях – на 8,38%, РТС – на 8,14% - на фоне падения рубля к юаню и доллару.