https://1prime.ru/20241122/aktsii-853030358.html

Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю

Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю - 22.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю

Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,48%, но упал за неделю на 5,77%, следует из данных Московской биржи. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T19:29+0300

2024-11-22T19:29+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию повысился на 0,48%, но упал за неделю на 5,77%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,48%, до 2581,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 0,73%, до 845,04 пункта, долларовый РТС - на 1,37%, до 792,67 пункта. По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 5,77%, индекс Мосбиржи в юанях – на 8,38%, РТС – на 8,14% - на фоне падения рубля к юаню и доллару.

https://1prime.ru/20241121/rynok-853003143.html

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российский рынок акций, рост, снижение