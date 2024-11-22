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Эксперты дали прогноз по динамике рынка акций и рубля на будущей неделе

Эксперты дали прогноз по динамике рынка акций и рубля на будущей неделе - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз по динамике рынка акций и рубля на будущей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и ослабления рубля к юаню на Мосбирже и к доллару на... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T21:39+0300

2024-11-22T21:39+0300

2024-11-22T21:39+0300

экономика

российский рынок акций

рубль

прогноз

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и ослабления рубля к юаню на Мосбирже и к доллару на "внебирже", евро снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на следующей неделе на 1,4% - до 2617 пунктов. Цена на нефть марки Brent за неделю снизится на 1,5 доллара до 73,46 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сползет в пределах 0,5 цента до 1,038 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе вырастет на 1 копейку - до 14,09 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 82 копейки, до 103,4 рубля, евро – упадет на 39 копеек, до 107,04 рубля, ожидают эксперты. ДРЙВЕРЫ РЫНКА "Широкие санкции минфина США на российские банки, объявленные вечером 21 ноября, спровоцировали локальный скачок спроса на валюту для трансграничных расчетов. Вероятнее всего, в ближайшие дни ажиотаж спадет, но достигнутый уровень курса вряд ли заметно скорректируется вниз. Рынок нефти остается под давлением геополитических и экономических рисков, в то время как ОПЕК+ демонстрирует терпеливый подход к восстановлению объемов добычи", - рассказал Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Вероятно, цены продолжат колебаться в диапазоне 70-76 долларов за баррель еще некоторое время, добавил эксперт. "Фондовые индексы США продолжают подбираться к недавно установленным историческим рекордам. Поддержку котировкам оказывают назначения в команде нового президента США, а также квартальные результаты компаний. Наиболее важным для рынков стал отчет NVIDIA, который оказался достаточно сильным. Однако акции компании накануне публикации отчетности заметно выросли, поэтому реакция по факту оказалась негативной", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Внимание также привлекают и заявления из ФРС, которые становятся более осторожными в отношении перспектив инфляции, уменьшая вероятность понижения базовой процентной ставки на декабрьском заседании, как итог, доходности казначейских обязательств США растут, забирая на себя часть интереса инвесторов, добавляет он. "Фокус общерыночного внимания останется на новостях, сигналах центробанков, ключевых статистических маркерах. Во вторник будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. В середине недели отметим предварительную оценку ВВП США за III кв. и данные по потребительским расходам американцев за октябрь. В пятницу выйдет первая оценка ИПЦ еврозоны за ноябрь", - отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "На грядущей неделе в центре внимания инвесторов останется геополитическая ситуация, но рынок будет отыгрывать и ряд событий, которые позволят лучше оценить дальнейшую траекторию ставки в США. Так, в протоколе прошлого заседания ФРС, помимо прочего, могут быть комментарии о возможном влиянии инициатив новой администрации США на решения по ДКП", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Публикация октябрьского ценового индекса PCE, который таргетирует американский регулятор, и второй оценки ВВП страны в третьем квартале также позволит лучше оценить возможные исходы декабрьского заседания ФРС, отметил Григорьев. РУБЛЬ ПРИВЫКАЕТ К САНКЦИОННЫМ УРОВНЯМ Ослабление рубля усилилось на фоне новых санкций США, затронувших более 50 банков, ряд из которых активно участвует в проведении трансграничных платежей, в первую очередь, Газпромбанк и его зарубежные "дочки", рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Дополнительно Минфин США выпустил предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT) Банка России, выразив готовность применять более агрессивные меры к ним", - добавляет он. Последняя волна финансовых санкций со стороны США способна временно нарушить нормальное проведение международных платежей – банковской системе и участникам ВЭД необходимо время для адаптации к новым реалиям, считает эксперт. "Соответственно, санкции США могут привести к всплеску волатильности на валютном рынке в ближайшее время, что создает определенные повышательные риски по нашему прогнозу по курсу юаня на конец ноября до 13,5-14 рублей", - говорит Локтюхов. На валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности из-за эффекта от последних санкций, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С одной стороны, новые ограничения могут привести к снижению поступлений от экспорта, но, с другой стороны, под давлением рискует оказаться и импорт. На этом фоне в ближайшее время курс на Мосбирже может двигаться в довольно широком диапазоне в 13,75-14,15 рубля за юань", - добавляет он. Широкие санкции минфина США на российские банки, объявленные вечером 21 ноября, спровоцировали локальный скачок спроса на валюту для трансграничных расчетов, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Вероятнее всего, в ближайшие дни ажиотаж спадет, но достигнутый уровень курса вряд ли заметно скорректируется вниз", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "На следующей неделе на динамику финансовых рынков будет по-прежнему давить непростая геополитическая обстановка, также влияние окажут важные макроэкономические данные и корпоративные события. В середине недели будут опубликованы данные по промышленному производству в России за октябрь, данные по российскому рынку труда в октябре и динамика недельной инфляции", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Эти факторы могут оказать краткосрочное, но достаточно сильное воздействие на курс рубля и фондовый рынок, в зависимости от их характера, добавила она. "При благоприятном раскладе, если рубль останется слабым, нефть по меньшей мере удержится вблизи текущих значений, а в геополитике немного спадет накал, можно ожидать движения бенчмарка в направлении 2700 пунктов. Так же вероятен сценарий "боковика" на уровне 2550-2600 пунктов, который может реализоваться, если геополитика не сбавит градус напряженности, а рубль начнет заметно укрепляться. Уход ниже области поддержки на 2550 пунктов вряд ли возможен без нового весомого негатива", – отметил Шепелев. На старте недели Henderson опубликует ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь, а во вторник акционеры "Вуш Холдинга" рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев, добавил эксперт. "Предстоящая неделя в России также будет насыщенной на события не только политические, но и макроэкономические. Так, Росстат опубликует целый ряд статистики (в том числе по рынку труда, рознице и производству) в своем октябрьском докладе "Социально-экономическое положение России", а ЦБ РФ выпустит данные по банковскому сектору за октябрь и полный ноябрьский обзор инФОМ, который даст сигналы о потребительских настроениях. В целом выходящая статистика рискует сильнее закрепить сценарий повышения ключевой ставки до 23% как базовый",- комментирует Григорьев. В этом случае доходности долговых бумаг вырастут, а индекс Мосбиржи может вновь уйти ниже 2575 пунктов, заключает Григорьев.

https://1prime.ru/20241122/rubl-853029934.html

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российский рынок акций, рубль, прогноз