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Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя
Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя - 22.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя
Правительство одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:42+0300
2024-11-22T09:42+0300
россия
алкоголь
маркировка
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), следует из материалов на сайте Минфина РФ. "Законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации, одобрен на заседании правительства РФ", - говорится в материалах. Там уточняется, что сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до ввоза в Россию. При этом c 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимого алкоголя на таможенных складах, направлен он на обеспечение возможности маркировки на территории РФ. "Эксперимент продлится до 2026 года. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе", - добавляется в материалах. Правительство РФ предлагается наделить полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности его перемещения от границы до пунктов маркировки. "Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами", - отмечается в документе. Одновременно перенос маркировки будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей.
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россия, алкоголь, маркировка
РОССИЯ, алкоголь, маркировка
09:42 22.11.2024
 
Кабмин одобрил полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя

Кабмин одобрил полный перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© CC BY 2.0 / Nicolee Camacho
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"Законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию Российской Федерации, одобрен на заседании правительства РФ", - говорится в материалах.
Там уточняется, что сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до ввоза в Россию. При этом c 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимого алкоголя на таможенных складах, направлен он на обеспечение возможности маркировки на территории РФ.
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"Эксперимент продлится до 2026 года. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе", - добавляется в материалах. Правительство РФ предлагается наделить полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки алкоголя, а также определять особенности его перемещения от границы до пунктов маркировки.
"Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами", - отмечается в документе.
Одновременно перенос маркировки будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей.
 
РОССИЯалкогольмаркировка
 
 
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