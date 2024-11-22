Глупо, дорого и страшно. Немецкий автопром боится вернуться в Россию

МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Идея о возвращении немецких автоконцернов на российский рынок витает в воздухе давно, но никакого официального подтверждения пока не получила. На эту возможность влияют три фактора – политический, экономический и эмоциональный. Разберем их по порядку. Текущая политическая ситуация по понятным причинам довольно нестабильна. И начать поставки своих авто в Россию довольно смелое решение, которое напрямую вступает в конфликт с санкционной политикой Евросоюза. Даже некоторые китайские автопроизводители с огромной осторожностью заходят на наш рынок, чтобы не попасть под вторичные санкции. Так что с этой точки зрения, возврата немцев ждать не приходится. Тем более, что Евросоюз продолжает увеличивать санкционное давление на РФ. И ожидать одномоментного снятия этих ограничений тоже не приходится. С точки зрения экономики ситуация тоже не самая радужная. Рост цен на электроэнергию в Европе и ее дефицит привел к тому, что производство авто стало более затратным, а значит для сохранения прибыльности процесса необходимо повышать цены на конечный продукт. И это приводит к сокращению спроса. Тем более, те же китайские авто на европейском рынке благодаря привлекательной цене продаются вполне успешно вытесняя европейцев, несмотря на драконовские пошлины. Да и оплата труда рабочих по сравнению с другими странами в Германии довольно высока, что приводит к дополнительной нагрузке на автопроизводителя. История с Volkswagen это ярко демонстрирует. Все это приводит и к сокращению объёмов выпуска авто и постепенному бегству автопрома на более благоприятные территории. И если о судьбе немецких автопроизводителей на новых площадках в той же Америке пока трудно что-то сказать, то на крупнейшем авторынке мира, то есть в Китае наблюдается обвал продаж немецких авто. В зависимости от бренда они просели на 10-30 процентов. И это на самом деле катастрофа, которая может поставить ранее ведущие компании на грань банкротства. Причина в том, что себестоимость немецких машин выросла, а вот надёжность и оснащенность современными информационно-развлекательными технологиями - нет. В этой ситуации российский рынок, хоть и не являлся самым крупным, был для немецких производителей достаточно важным и и экономически выгодным. Тут возникает еще один любопытный момент. Немецкий автопром крайне зависим от автокомпонентов из Китая, с которыми он синхронно борется. И цены на них растут. Так что приход немецких авто на российский авторынок, конечно, возможен, но экономически нецелесообразен. Ведь РФ тотально насыщена китайскими авто с привлекательной ценой и что самое главное, китайцы сумели предложить российскому потребителю именно то, что ему необходимо - комфортную, современную и информационно насыщенную мобильность. Немецкий аналог будет стоить неприлично дорого и спрос на них будет минимален. Стоит ли ради десятков продаж тратить огромные деньги для возврата на рынок, который перед этим был буквально просто подарен китайцам? И готовы ли те потесниться? В отличии от немцев, испытывающих не лучшие времена, китайцы готовы к экономическим войнам и финансовые возможности для их успешного ведения у них есть. Ну и наконец эмоциональный фактор. Немецкий автопром практически обманул огромное количество своих почитателей, отключив их от сервисного обслуживания и отказав в нормальной поддержке авто. Хотя по условиям договора с покупателем был обязан это делать, несмотря ни на что. Поступок некрасивый, и его вряд ли можно объяснить политической ситуацией. Это просто непорядочно. Захотят ли российские потребители забыть этот фортель - большой вопрос. Таким образом, по совокупности факторов, возврат немецкого автопрома в Россию возможен, но потребует от него огромных затрат и длительных усилий. И то, и другое маловероятно, особенно с учетом того, что больной (то есть, немецкий автопром) борется за жизнь в своей собственной больничной палате и ему негде раздобыть ресурсы для повторной и трудной экспансии на крайне конкурентный российский рынок.
МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Идея о возвращении немецких автоконцернов на российский рынок витает в воздухе давно, но никакого официального подтверждения пока не получила. На эту возможность влияют три фактора – политический, экономический и эмоциональный.
Разберем их по порядку. Текущая политическая ситуация по понятным причинам довольно нестабильна. И начать поставки своих авто в Россию довольно смелое решение, которое напрямую вступает в конфликт с санкционной политикой Евросоюза. Даже некоторые китайские автопроизводители с огромной осторожностью заходят на наш рынок, чтобы не попасть под вторичные санкции. Так что с этой точки зрения, возврата немцев ждать не приходится. Тем более, что Евросоюз продолжает увеличивать санкционное давление на РФ. И ожидать одномоментного снятия этих ограничений тоже не приходится.
С точки зрения экономики ситуация тоже не самая радужная. Рост цен на электроэнергию в Европе и ее дефицит привел к тому, что производство авто стало более затратным, а значит для сохранения прибыльности процесса необходимо повышать цены на конечный продукт. И это приводит к сокращению спроса. Тем более, те же китайские авто на европейском рынке благодаря привлекательной цене продаются вполне успешно вытесняя европейцев, несмотря на драконовские пошлины. Да и оплата труда рабочих по сравнению с другими странами в Германии довольно высока, что приводит к дополнительной нагрузке на автопроизводителя. История с Volkswagen это ярко демонстрирует.
Все это приводит и к сокращению объёмов выпуска авто и постепенному бегству автопрома на более благоприятные территории. И если о судьбе немецких автопроизводителей на новых площадках в той же Америке пока трудно что-то сказать, то на крупнейшем авторынке мира, то есть в Китае наблюдается обвал продаж немецких авто. В зависимости от бренда они просели на 10-30 процентов. И это на самом деле катастрофа, которая может поставить ранее ведущие компании на грань банкротства.
Причина в том, что себестоимость немецких машин выросла, а вот надёжность и оснащенность современными информационно-развлекательными технологиями - нет. В этой ситуации российский рынок, хоть и не являлся самым крупным, был для немецких производителей достаточно важным и и экономически выгодным.
Тут возникает еще один любопытный момент. Немецкий автопром крайне зависим от автокомпонентов из Китая, с которыми он синхронно борется. И цены на них растут. Так что приход немецких авто на российский авторынок, конечно, возможен, но экономически нецелесообразен. Ведь РФ тотально насыщена китайскими авто с привлекательной ценой и что самое главное, китайцы сумели предложить российскому потребителю именно то, что ему необходимо - комфортную, современную и информационно насыщенную мобильность. Немецкий аналог будет стоить неприлично дорого и спрос на них будет минимален.
Стоит ли ради десятков продаж тратить огромные деньги для возврата на рынок, который перед этим был буквально просто подарен китайцам? И готовы ли те потесниться? В отличии от немцев, испытывающих не лучшие времена, китайцы готовы к экономическим войнам и финансовые возможности для их успешного ведения у них есть.
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17 ноября, 15:17
Ну и наконец эмоциональный фактор. Немецкий автопром практически обманул огромное количество своих почитателей, отключив их от сервисного обслуживания и отказав в нормальной поддержке авто. Хотя по условиям договора с покупателем был обязан это делать, несмотря ни на что. Поступок некрасивый, и его вряд ли можно объяснить политической ситуацией. Это просто непорядочно. Захотят ли российские потребители забыть этот фортель - большой вопрос. Таким образом, по совокупности факторов, возврат немецкого автопрома в Россию возможен, но потребует от него огромных затрат и длительных усилий.
И то, и другое маловероятно, особенно с учетом того, что больной (то есть, немецкий автопром) борется за жизнь в своей собственной больничной палате и ему негде раздобыть ресурсы для повторной и трудной экспансии на крайне конкурентный российский рынок.
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