https://1prime.ru/20241122/avtomobili-853026702.html

На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили

На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили - 22.11.2024, ПРАЙМ

На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили

Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:06+0300

2024-11-22T16:06+0300

2024-11-22T16:07+0300

экономика

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme Auto. Как указывается, наравне с моделями Lynk & Co 08 и Z10, которые дебютировали в России, планируется выведение на рынок РФ электромобиля Lotus Eletre 2024 и еще 16 моделей, входящих в портфель холдинга Geely.Как отмечается в статье, сегодня изучается возможность вывода на рынок Российской Федерации различных автомобилей из этого портфеля, что, в частности подтвердил Бинбин Гу, исполнительный директор по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, которая специализируется на поставках в Россию автомобилей бренда Lynk & Co.В этой связи упоминались, например, бренды Lotus, Galaxy и бюджетных автомобилей, которые в Китае стоят не более $15 тыс., то есть около полутора миллиона рублей по сегодняшнему курсу. В настоящий момент в DreamSmart изучают, насколько велик интерес потенциальных покупателей в Российской Федерации, исходя из чего специалисты по российскому авторынку прогнозируют, что любой из указанных 17 автомобилей из парка DreamSmart может выйти на российский рынок уже в ближайшее время.

https://1prime.ru/20241120/avtomobili-852958974.html

китай

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китай, россия