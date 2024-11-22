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На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили - 22.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241122/avtomobili-853026702.html
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили - 22.11.2024, ПРАЙМ
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили
Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:06+0300
2024-11-22T16:07+0300
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme Auto. Как указывается, наравне с моделями Lynk &amp; Co 08 и Z10, которые дебютировали в России, планируется выведение на рынок РФ электромобиля Lotus Eletre 2024 и еще 16 моделей, входящих в портфель холдинга Geely.Как отмечается в статье, сегодня изучается возможность вывода на рынок Российской Федерации различных автомобилей из этого портфеля, что, в частности подтвердил Бинбин Гу, исполнительный директор по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, которая специализируется на поставках в Россию автомобилей бренда Lynk &amp; Co.В этой связи упоминались, например, бренды Lotus, Galaxy и бюджетных автомобилей, которые в Китае стоят не более $15 тыс., то есть около полутора миллиона рублей по сегодняшнему курсу. В настоящий момент в DreamSmart изучают, насколько велик интерес потенциальных покупателей в Российской Федерации, исходя из чего специалисты по российскому авторынку прогнозируют, что любой из указанных 17 автомобилей из парка DreamSmart может выйти на российский рынок уже в ближайшее время.
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китай, россия
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ
16:06 22.11.2024 (обновлено: 16:07 22.11.2024)
 
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили

В России по официальным каналам могут появиться бюджетные китайские автомобили

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme Auto. Как указывается, наравне с моделями Lynk & Co 08 и Z10, которые дебютировали в России, планируется выведение на рынок РФ электромобиля Lotus Eletre 2024 и еще 16 моделей, входящих в портфель холдинга Geely.
Как отмечается в статье, сегодня изучается возможность вывода на рынок Российской Федерации различных автомобилей из этого портфеля, что, в частности подтвердил Бинбин Гу, исполнительный директор по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, которая специализируется на поставках в Россию автомобилей бренда Lynk & Co.
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В этой связи упоминались, например, бренды Lotus, Galaxy и бюджетных автомобилей, которые в Китае стоят не более $15 тыс., то есть около полутора миллиона рублей по сегодняшнему курсу. В настоящий момент в DreamSmart изучают, насколько велик интерес потенциальных покупателей в Российской Федерации, исходя из чего специалисты по российскому авторынку прогнозируют, что любой из указанных 17 автомобилей из парка DreamSmart может выйти на российский рынок уже в ближайшее время.
 
ЭкономикаКИТАЙРОССИЯ
 
 
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