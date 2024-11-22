https://1prime.ru/20241122/avtomobili-853026702.html
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили - 22.11.2024, ПРАЙМ
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили
Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:06+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем" со ссылкой на данные глобального сайта Flyme Auto. Как указывается, наравне с моделями Lynk & Co 08 и Z10, которые дебютировали в России, планируется выведение на рынок РФ электромобиля Lotus Eletre 2024 и еще 16 моделей, входящих в портфель холдинга Geely.Как отмечается в статье, сегодня изучается возможность вывода на рынок Российской Федерации различных автомобилей из этого портфеля, что, в частности подтвердил Бинбин Гу, исполнительный директор по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, которая специализируется на поставках в Россию автомобилей бренда Lynk & Co.В этой связи упоминались, например, бренды Lotus, Galaxy и бюджетных автомобилей, которые в Китае стоят не более $15 тыс., то есть около полутора миллиона рублей по сегодняшнему курсу. В настоящий момент в DreamSmart изучают, насколько велик интерес потенциальных покупателей в Российской Федерации, исходя из чего специалисты по российскому авторынку прогнозируют, что любой из указанных 17 автомобилей из парка DreamSmart может выйти на российский рынок уже в ближайшее время.
https://1prime.ru/20241120/avtomobili-852958974.html
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китай, россия
На российском рынке официально могут появиться новые бюджетные автомобили
В России по официальным каналам могут появиться бюджетные китайские автомобили
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Автобренды Galaxy, Polestar и Lotus могут официально появиться на рынке России, сообщается в публикации "За рулем"
со ссылкой на данные глобального сайта Flyme Auto. Как указывается, наравне с моделями Lynk & Co 08 и Z10, которые дебютировали в России, планируется выведение на рынок РФ электромобиля Lotus Eletre 2024 и еще 16 моделей, входящих в портфель холдинга Geely.
Как отмечается в статье, сегодня изучается возможность вывода на рынок Российской Федерации различных автомобилей из этого портфеля, что, в частности подтвердил Бинбин Гу, исполнительный директор по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, которая специализируется на поставках в Россию автомобилей бренда Lynk & Co.
Названы автомобили, которые предпочитают молодые россияне
В этой связи упоминались, например, бренды Lotus, Galaxy и бюджетных автомобилей, которые в Китае стоят не более $15 тыс., то есть около полутора миллиона рублей по сегодняшнему курсу. В настоящий момент в DreamSmart изучают, насколько велик интерес потенциальных покупателей в Российской Федерации, исходя из чего специалисты по российскому авторынку прогнозируют, что любой из указанных 17 автомобилей из парка DreamSmart может выйти на российский рынок уже в ближайшее время.