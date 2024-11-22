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В ЦБ рассказали о перспективах токенизации реальных активов

В ЦБ рассказали о перспективах токенизации реальных активов - 22.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о перспективах токенизации реальных активов

Банк России обсудит с участниками рынка состояние, особенности и перспективы токенизации реальных активов, следует из сообщения регулятора. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T13:56+0300

2024-11-22T13:56+0300

2024-11-22T13:56+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Банк России обсудит с участниками рынка состояние, особенности и перспективы токенизации реальных активов, следует из сообщения регулятора. "Банк России в своем докладе "Токенизация активов реального мира: экономическая природа и опыт регулирования" проанализировал международные и российские тенденции токенизации активов реального мира и предлагает обсудить специфику и перспективы такого явления... Банк России предлагает обсудить возможность токенизации тех или иных активов реального мира с учетом их особенностей", - говорится в сообщении. Авторы доклада уделяют внимание экономической и правовой природе токенизированных активов, рассматривают их преимущества и риски, анализируют практические примеры, чтобы понять специфику этого явления и оценить его потенциал, но на данном этапе нет цели выработать конкретные предложения о регулировании нового сегмента, подчеркнул регулятор, и "просит читателей направлять свои комментарии до 27 декабря 2024 года включительно". Отмечается, что рынок цифровых активов стал активно набирать обороты с момента появления технологий распределенного реестра: стартовав с криптовалют, он вырос в настоящую виртуальную вселенную с многообразием участников и продуктов, и сейчас в блокчейне можно создать цифровой образ почти любого материального объекта. А токен как запись в информационной системе дает право инвестору на вознаграждение: получение реального актива или дохода от его использования, сам объект, определенные привилегии в качестве совладельца компании, уточнил ЦБ. В России уже выпускаются токены на биржевые товары (например, золото, зерно) и иные активы, обладающие уникальными характеристиками, однако о широком распространении такой практики пока говорить рано. А в законодательстве РФ к токенам больше всего применима конструкция с цифровыми правами (цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, гибридные цифровые права), уточнил регулятор. Это позволяет оцифровывать разные права на объекты, но в отношении отдельных активов возникают вопросы, требующие обсуждения, указывает Центробанк. В мире же отношение к токенизации традиционных активов еще формируется: нет общепринятого определения, классификации, общих подходов к регулированию, сообщил ЦБ РФ. В большинстве юрисдикций с развитыми цифровыми рынками регуляторы либо вырабатывают специфические правила, либо адаптируют или применяют действующие нормы, а сама по себе привязка токена к нецифровому активу может потребовать дополнительной настройки инфраструктуры и регулирования, добавляет он.

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россия, токенизация безналичных рублей