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Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям - 22.11.2024, ПРАЙМ
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям
Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:49+0300
2024-11-22T10:49+0300
2024-11-22T10:49+0300
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне, пишет турецкое издание Haber7.Как отмечается, определенные круги в США хотят вынудить избранного президента Дональда Трампа на действия до его вступления в должность. Уходящий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты, что вызвало ответную реакцию президента России Владимира Путина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напоминает, что ранее Путин утвердил новую ядерную доктрину, позволяющую России ответить ядерным оружием на атаки по ее территории.Украина атаковала Россию ракетами ATACMS и Storm Shadow, нарушив красные линии Кремля, и Путин заявил, что Россия ответит на угрозы самым жестким образом."Поэтому не зря в российских средствах массовой информации вслед за применением Украиной ракет британского производства звучат предупреждения о том, что Кремль проявит особое внимание к Великобритании", — отмечается в статье.Однако нападение России на любую страну НАТО приведет к тотальной интервенции альянса, указывает автор.Он предполагает, что второй срок Трампа может принести новые проблемы, и мир будет занят их решением."Поэтому, следя за событиями в мире, мы в то же время должны твердо придерживаться собственных идеалов на будущее. Нам следует сосредоточиться на своих внутренних делах и тщательно подготовиться к новому миру", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, россия, дональд трамп, джо байден, украина
США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден, УКРАИНА
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям
Haber7: Байден и его окружение хотят войны между Россией и НАТО
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ.
Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне, пишет турецкое издание Haber7
.
Как отмечается, определенные круги в США хотят вынудить избранного президента Дональда Трампа на действия до его вступления в должность. Уходящий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты, что вызвало ответную реакцию президента России Владимира Путина.
Издание напоминает, что ранее Путин утвердил новую ядерную доктрину, позволяющую России ответить ядерным оружием на атаки по ее территории.
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Украина атаковала Россию ракетами ATACMS и Storm Shadow, нарушив красные линии Кремля, и Путин заявил, что Россия ответит на угрозы самым жестким образом.
"Поэтому не зря в российских средствах массовой информации вслед за применением Украиной ракет британского производства звучат предупреждения о том, что Кремль проявит особое внимание к Великобритании", — отмечается в статье.
Однако нападение России на любую страну НАТО приведет к тотальной интервенции альянса, указывает автор.
Он предполагает, что второй срок Трампа может принести новые проблемы, и мир будет занят их решением.
"Поэтому, следя за событиями в мире, мы в то же время должны твердо придерживаться собственных идеалов на будущее. Нам следует сосредоточиться на своих внутренних делах и тщательно подготовиться к новому миру", — говорится в публикации.