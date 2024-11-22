https://1prime.ru/20241122/bayden-853015463.html

Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям

Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям - 22.11.2024, ПРАЙМ

Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям

Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне,... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:49+0300

2024-11-22T10:49+0300

2024-11-22T10:49+0300

сша

россия

дональд трамп

джо байден

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне, пишет турецкое издание Haber7.Как отмечается, определенные круги в США хотят вынудить избранного президента Дональда Трампа на действия до его вступления в должность. Уходящий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты, что вызвало ответную реакцию президента России Владимира Путина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напоминает, что ранее Путин утвердил новую ядерную доктрину, позволяющую России ответить ядерным оружием на атаки по ее территории.Украина атаковала Россию ракетами ATACMS и Storm Shadow, нарушив красные линии Кремля, и Путин заявил, что Россия ответит на угрозы самым жестким образом."Поэтому не зря в российских средствах массовой информации вслед за применением Украиной ракет британского производства звучат предупреждения о том, что Кремль проявит особое внимание к Великобритании", — отмечается в статье.Однако нападение России на любую страну НАТО приведет к тотальной интервенции альянса, указывает автор.Он предполагает, что второй срок Трампа может принести новые проблемы, и мир будет занят их решением."Поэтому, следя за событиями в мире, мы в то же время должны твердо придерживаться собственных идеалов на будущее. Нам следует сосредоточиться на своих внутренних делах и тщательно подготовиться к новому миру", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853014811.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп, джо байден, украина