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Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям - 22.11.2024, ПРАЙМ
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям
Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне,... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:49+0300
2024-11-22T10:49+0300
сша
россия
дональд трамп
джо байден
украина
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне, пишет турецкое издание Haber7.Как отмечается, определенные круги в США хотят вынудить избранного президента Дональда Трампа на действия до его вступления в должность. Уходящий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты, что вызвало ответную реакцию президента России Владимира Путина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напоминает, что ранее Путин утвердил новую ядерную доктрину, позволяющую России ответить ядерным оружием на атаки по ее территории.Украина атаковала Россию ракетами ATACMS и Storm Shadow, нарушив красные линии Кремля, и Путин заявил, что Россия ответит на угрозы самым жестким образом."Поэтому не зря в российских средствах массовой информации вслед за применением Украиной ракет британского производства звучат предупреждения о том, что Кремль проявит особое внимание к Великобритании", — отмечается в статье.Однако нападение России на любую страну НАТО приведет к тотальной интервенции альянса, указывает автор.Он предполагает, что второй срок Трампа может принести новые проблемы, и мир будет занят их решением."Поэтому, следя за событиями в мире, мы в то же время должны твердо придерживаться собственных идеалов на будущее. Нам следует сосредоточиться на своих внутренних делах и тщательно подготовиться к новому миру", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, россия, дональд трамп, джо байден, украина
США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден, УКРАИНА
10:49 22.11.2024
 
Угроза войны. США перед сменой власти перешли к активным действиям

Haber7: Байден и его окружение хотят войны между Россией и НАТО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Весь мир обеспокоен возможной реакцией России на удары Украины западным оружием — если Москва ударит по объектам в любой стране НАТО, это приведет к войне, пишет турецкое издание Haber7.
Как отмечается, определенные круги в США хотят вынудить избранного президента Дональда Трампа на действия до его вступления в должность. Уходящий глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты, что вызвало ответную реакцию президента России Владимира Путина.
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Издание напоминает, что ранее Путин утвердил новую ядерную доктрину, позволяющую России ответить ядерным оружием на атаки по ее территории.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России
10:28
Украина атаковала Россию ракетами ATACMS и Storm Shadow, нарушив красные линии Кремля, и Путин заявил, что Россия ответит на угрозы самым жестким образом.
"Поэтому не зря в российских средствах массовой информации вслед за применением Украиной ракет британского производства звучат предупреждения о том, что Кремль проявит особое внимание к Великобритании", — отмечается в статье.
Однако нападение России на любую страну НАТО приведет к тотальной интервенции альянса, указывает автор.
Он предполагает, что второй срок Трампа может принести новые проблемы, и мир будет занят их решением.
"Поэтому, следя за событиями в мире, мы в то же время должны твердо придерживаться собственных идеалов на будущее. Нам следует сосредоточиться на своих внутренних делах и тщательно подготовиться к новому миру", — говорится в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРОССИЯДональд ТрампДжо БайденУКРАИНА
 
 
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