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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 22.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 ноября выросла до 18,339 триллиона рублей с 18,301 триллиона на 8 ноября, сообщил Банк России. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:12+0300
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банк россии
денежная база
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 ноября выросла до 18,339 триллиона рублей с 18,301 триллиона на 8 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 38,3 миллиарда рублей, или на 0,2%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 8 по 15 ноября увеличилась на 0,2%
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 ноября выросла до 18,339 триллиона рублей с 18,301 триллиона на 8 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 38,3 миллиарда рублей, или на 0,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Число жалоб в ЦБ от клиентов на блокировку счетов резко возросло