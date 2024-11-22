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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 22.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 ноября выросла до 18,339 триллиона рублей с 18,301 триллиона на 8 ноября, сообщил Банк России. | 22.11.2024, ПРАЙМ

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банк россии

денежная база

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 15 ноября выросла до 18,339 триллиона рублей с 18,301 триллиона на 8 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 38,3 миллиарда рублей, или на 0,2%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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денежная база