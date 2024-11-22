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В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина, заявил Новак - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина, заявил Новак
В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина, заявил Новак - 22.11.2024, ПРАЙМ
В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина, заявил Новак
Запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть ещё до окончания текущего года, сейчас властями готовятся документы для этого, заявил... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:11+0300
2024-11-22T14:11+0300
энергетика
россия
александр новак
бензин
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть ещё до окончания текущего года, сейчас властями готовятся документы для этого, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Отвечая на вопрос, будет ли запрет на экспорт бензина из России отменен досрочно, то есть раньше 1 января 2025 года, Новак сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы".Комментируя, когда конкретно будет снят запрет, он сказал, "это не важно, с 1 декабря или нет".Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, александр новак, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, Бензин
14:11 22.11.2024
 
В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина, заявил Новак

Новак: готовятся документы для досрочного снятия запрета экспорта бензина из РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть ещё до окончания текущего года, сейчас властями готовятся документы для этого, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, будет ли запрет на экспорт бензина из России отменен досрочно, то есть раньше 1 января 2025 года, Новак сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы".
Комментируя, когда конкретно будет снят запрет, он сказал, "это не важно, с 1 декабря или нет".
Новак в начале ноября поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что министерство уже внесло в кабмин предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Также в октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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