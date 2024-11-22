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В России снизились биржевые цены на две марки бензина

В России снизились биржевые цены на две марки бензина - 22.11.2024, ПРАЙМ

В России снизились биржевые цены на две марки бензина

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 4,18%, Аи-95 - на 2,85%, следует из... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:02+0300

2024-11-22T15:02+0300

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энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 4,18%, Аи-95 - на 2,85%, следует из материалов торгов. Только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,49% - до 59 341 рубля за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 0,3% - до 62 944 рублей за тонну. При этом по итогам торговой сессии выросла стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 0,15%, до 60 236 рублей за тонну, зимнее - на 0,54%, до 73 985 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива выросла в цене на 0,31% - до 57 870 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,68% - до 31 503 рублей за тонну. Стоимость мазута выросла на 1,62% - до 28 881 рубля за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, сейчас власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, бензин