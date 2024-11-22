https://1prime.ru/20241122/bitkoin-853010295.html

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч - 22.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч

Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T06:47+0300

2024-11-22T06:47+0300

2024-11-22T06:47+0300

криптовалюта

биткоин

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.

https://1prime.ru/20241115/bitkoin-852854107.html

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