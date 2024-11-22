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Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч - 22.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T06:47+0300
2024-11-22T06:47+0300
2024-11-22T06:47+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
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биткоин
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина достигла нового рекорда, поднявшись выше $99 тысяч
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов.
Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
Эксперты назвали временной коррекцию стоимости биткоина