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Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч - 22.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч
Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T06:47+0300
2024-11-22T06:47+0300
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов. Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
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биткоин
Криптовалюта, Биткоин
06:47 22.11.2024
 
Стоимость биткоина впервые поднялась выше $99 тысяч

Стоимость биткоина достигла нового рекорда, поднявшись выше $99 тысяч

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые достигла нового рекордного значения, превысив 99 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.20 мск достиг стоимости 99 200 долларов.
Ранее данный показатель достигал рекордного значения в 98 180,01 доллара.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 17:35
 
КриптовалютаБиткоин
 
 
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