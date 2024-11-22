https://1prime.ru/20241122/borrel-853027104.html

Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море

Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море - 22.11.2024, ПРАЙМ

Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море

Обрыв подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не является случайностью. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:13+0300

2024-11-22T16:13+0300

2024-11-22T16:13+0300

политика

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интернет-кабель

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Обрыв подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не является случайностью. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER."Это не более случайность, чем подрыв "Северного потока", - заявил он.Боррель указал на уязвимость такого вида критической инфраструктуры и призвал принять меры для ее защиты.В понедельник финский оператор Cinia Oy сообщил о повреждении подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего кабель вышел из строя.СМИ также сообщили о расследовании причастности китайского сухогруза к обрыву кабеля. Китайское судно Yi Peng 3 компании Ningbo Yipeng Shipping следовало по маршруту из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходило рядом с местами повреждения кабелей в то же время, когда произошли инциденты.

https://1prime.ru/20241121/kabel-852981641.html

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ес, жозеп боррель, интернет-кабель