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Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море
Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море - 22.11.2024, ПРАЙМ
Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море
Обрыв подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не является случайностью. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:13+0300
2024-11-22T16:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Обрыв подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не является случайностью. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER."Это не более случайность, чем подрыв "Северного потока", - заявил он.Боррель указал на уязвимость такого вида критической инфраструктуры и призвал принять меры для ее защиты.В понедельник финский оператор Cinia Oy сообщил о повреждении подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего кабель вышел из строя.СМИ также сообщили о расследовании причастности китайского сухогруза к обрыву кабеля. Китайское судно Yi Peng 3 компании Ningbo Yipeng Shipping следовало по маршруту из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходило рядом с местами повреждения кабелей в то же время, когда произошли инциденты.
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ес, жозеп боррель, интернет-кабель
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, интернет-кабель
16:13 22.11.2024
 
Боррель отверг версию случайного обрыва кабелей в Балтийском море

Боррель: обрыв кабелей в Балтийском море не был случайностью

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Обрыв подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не является случайностью. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
"Это не более случайность, чем подрыв "Северного потока", - заявил он.
Боррель указал на уязвимость такого вида критической инфраструктуры и призвал принять меры для ее защиты.
В понедельник финский оператор Cinia Oy сообщил о повреждении подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, в результате чего кабель вышел из строя.
СМИ также сообщили о расследовании причастности китайского сухогруза к обрыву кабеля. Китайское судно Yi Peng 3 компании Ningbo Yipeng Shipping следовало по маршруту из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходило рядом с местами повреждения кабелей в то же время, когда произошли инциденты.
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