https://1prime.ru/20241122/diasoft-853028464.html

Совет директоров "Диасофт" рекомендовал дивиденды

Совет директоров "Диасофт" рекомендовал дивиденды - 22.11.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Диасофт" рекомендовал дивиденды

Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал дивиденды за девять месяцев... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T17:03+0300

2024-11-22T17:03+0300

2024-11-22T17:03+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 45 рублей на одну обыкновенную акцию общей суммой 472,5 миллиона рублей, следует из сообщения компании. "Решения совета директоров (наблюдательного совета) ... Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме в размере 45,00 (Сорок пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 472 500 000,00 (Четыреста семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров должно состоятся 28 декабря в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 января. Отмечается, что не позднее 22 января должны быть выплачены дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а не позднее 12 февраля - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении компании, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241122/aktsii-853013548.html

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россия, акции диасофт, дивиденды, инвестиции