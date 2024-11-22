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Доля России в импорте удобрений в ЕС достигла рекордных 32,1%

Доля России в импорте удобрений в ЕС достигла рекордных 32,1% - 22.11.2024, ПРАЙМ

Доля России в импорте удобрений в ЕС достигла рекордных 32,1%

Доля России в импорте удобрений Евросоюзом в сентябре этого года достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T02:17+0300

2024-11-22T02:17+0300

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Доля России в импорте удобрений Евросоюзом в сентябре этого года достигла максимальных с марта 2022 года 32,1%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Страна в начале осени сохранила за собой статус крупнейшего поставщика удобрений в ЕС, за месяц нарастив долю на 2,9 процентного пункта. При этом Евросоюз в целом сократил импорт удобрений на 14,5% по сравнению с августом, до 507,8 миллиона евро, поставки же из России просели не столь заметно - всего на 6%, до 162,8 миллиона евро, уменьшаясь, впрочем, уже второй месяц подряд. При этом половину импорта Евросоюза обеспечивали всего три страны: помимо России, это еще Марокко (18% поставок) и Египет (13%). А в первую пятерку крупнейших торговых партнеров вошли также Канада (8%), Китай и Норвегия (по 5%). Среди активных продавцов удобрений в Евросоюз заметнее всего в сентябре по сравнению с августом нарастили поставки Чили (в 24 раза, до 4,4 миллиона евро), Туркмения (вдвое, до 2,5 миллиона евро) и Египет (в 1,6 раза до 65,2 миллиона евро).

египет

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мировая экономика, россия, египет, москва, марокко, ес, евростат