https://1prime.ru/20241122/ekonomika-853013293.html

Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию

Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию - 22.11.2024, ПРАЙМ

Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию

Расширение предложения станет единственный способ снизить инфляцию в России. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T09:33+0300

2024-11-22T09:33+0300

2024-11-22T09:33+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Расширение предложения станет единственный способ снизить инфляцию в России. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов, передает РБК.В статье "Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост", с которой ознакомился РБК, отмечается, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает лишь ограниченное влияние на динамику цен. Возник механизм "инфляционной спирали", приводящий к росту цен.Высокий спрос поддерживается увеличением государственных расходов и программами корпоративного кредитования, а также ростом занятости. Кроме того, текущий период ужесточения денежно-кредитной политики является самым длительным и жестким в истории России."Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022–2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. <...> Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения", — заметили исследователи.Тем не менее, другие экономисты сомневаются в таком подходе. Так, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что увеличение производства также приведет к увеличению спроса на факторы производства, которые уже находятся в дефиците. Латыпов считает, что вероятный способ борьбы с инфляцией - это приведение совокупного спроса в экономике в соответствие со структурными возможностями совокупного предложения.

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россия, инфляция