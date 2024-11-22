https://1prime.ru/20241122/ekonomika-853013293.html
Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию
Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию - 22.11.2024, ПРАЙМ
Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию
Расширение предложения станет единственный способ снизить инфляцию в России. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T09:33+0300
2024-11-22T09:33+0300
2024-11-22T09:33+0300
экономика
россия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Расширение предложения станет единственный способ снизить инфляцию в России. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов, передает РБК.В статье "Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост", с которой ознакомился РБК, отмечается, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает лишь ограниченное влияние на динамику цен. Возник механизм "инфляционной спирали", приводящий к росту цен.Высокий спрос поддерживается увеличением государственных расходов и программами корпоративного кредитования, а также ростом занятости. Кроме того, текущий период ужесточения денежно-кредитной политики является самым длительным и жестким в истории России."Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022–2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. <...> Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения", — заметили исследователи.Тем не менее, другие экономисты сомневаются в таком подходе. Так, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что увеличение производства также приведет к увеличению спроса на факторы производства, которые уже находятся в дефиците. Латыпов считает, что вероятный способ борьбы с инфляцией - это приведение совокупного спроса в экономике в соответствие со структурными возможностями совокупного предложения.
https://1prime.ru/20241120/minekonomrazvitiya-852962764.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
Экономисты РАН раскрыли "единственный фактор", способный побороть инфляцию
ИНП РАН: рост предложения обеспечит баланс между ростом экономики и спадом инфляции
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Расширение предложения станет единственный способ снизить инфляцию в России. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов, передает
РБК.
В статье "Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост", с которой ознакомился РБК, отмечается, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает лишь ограниченное влияние на динамику цен. Возник механизм "инфляционной спирали", приводящий к росту цен.
Высокий спрос поддерживается увеличением государственных расходов и программами корпоративного кредитования, а также ростом занятости. Кроме того, текущий период ужесточения денежно-кредитной политики является самым длительным и жестким в истории России.
"Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022–2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. <...> Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения", — заметили исследователи.
Тем не менее, другие экономисты сомневаются в таком подходе. Так, главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов отметил, что увеличение производства также приведет к увеличению спроса на факторы производства, которые уже находятся в дефиците. Латыпов считает, что вероятный способ борьбы с инфляцией - это приведение совокупного спроса в экономике в соответствие со структурными возможностями совокупного предложения.
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России