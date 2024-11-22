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Эксперт рассказал, как будут маркироваться креативные продукты без ИИ - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как будут маркироваться креативные продукты без ИИ
Эксперт рассказал, как будут маркироваться креативные продукты без ИИ - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как будут маркироваться креативные продукты без ИИ
Креативные продукты, созданные без использования искусственного интеллекта, через несколько лет будут маркироваться по аналогии с продуктами без ГМО - такие... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T03:35+0300
2024-11-22T03:35+0300
технологии
бизнес
москва
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Креативные продукты, созданные без использования искусственного интеллекта, через несколько лет будут маркироваться по аналогии с продуктами без ГМО - такие товары и услуги будут стоить дороже, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков. "Креативные продукты начнут в ближайшем будущем маркировать, если они были созданы с использованием нейросетей, а товары и услуги "без ИИ" будут стоить дороже. В течение нескольких лет появится маркировка "без ИИ" по аналогии с маркировкой "без ГМО" для еды. Это в первую очередь коснется одежды и украшений, а также произведений искусства и различных креативных услуг в таких сферах, как архитектура, кино и театр", - сказал он. Однако возникнут определенные затруднения. Например, будет сложно проверить, насколько продукт действительно создан без участия ИИ. Кроме этого, потребуются определенные стандарты и нормативы для такой маркировки, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение. Эксперт считает, что компании захотят использовать такую маркировку для позиционирования своего товара как эксклюзивного. "Аналогичная ситуация будет наблюдаться с чат-ботами, когда большинство запросов будет обрабатываться виртуальными помощниками, а доступ к человеку будет в первую очередь услугой для премиум-сегмента. Уже сегодня использование больших языковых моделей позволяет виртуальному помощнику обработать до 80% запросов для автоматизации обслуживания клиентов на сайте и в приложениях", - сказал Марков.
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технологии, бизнес, москва
Технологии, Бизнес, МОСКВА
03:35 22.11.2024
 
Эксперт рассказал, как будут маркироваться креативные продукты без ИИ

Эксперт Марков: креативные продукты, созданные без ИИ, будут стоить дороже

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Креативные продукты, созданные без использования искусственного интеллекта, через несколько лет будут маркироваться по аналогии с продуктами без ГМО - такие товары и услуги будут стоить дороже, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.
"Креативные продукты начнут в ближайшем будущем маркировать, если они были созданы с использованием нейросетей, а товары и услуги "без ИИ" будут стоить дороже. В течение нескольких лет появится маркировка "без ИИ" по аналогии с маркировкой "без ГМО" для еды. Это в первую очередь коснется одежды и украшений, а также произведений искусства и различных креативных услуг в таких сферах, как архитектура, кино и театр", - сказал он.
Однако возникнут определенные затруднения. Например, будет сложно проверить, насколько продукт действительно создан без участия ИИ. Кроме этого, потребуются определенные стандарты и нормативы для такой маркировки, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение.
Эксперт считает, что компании захотят использовать такую маркировку для позиционирования своего товара как эксклюзивного.
"Аналогичная ситуация будет наблюдаться с чат-ботами, когда большинство запросов будет обрабатываться виртуальными помощниками, а доступ к человеку будет в первую очередь услугой для премиум-сегмента. Уже сегодня использование больших языковых моделей позволяет виртуальному помощнику обработать до 80% запросов для автоматизации обслуживания клиентов на сайте и в приложениях", - сказал Марков.
 
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